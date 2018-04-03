На Донбассе "партизаны" избили боевиков и отобрали у них оружие

"На оккупированных территориях продолжает нарастать недовольство присутствием роSSийско-оккупационных войск".

?На Донбассе "партизаны" избили боевиков и отобрали у них оружие
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Фото: Надано Олександром Ганущиним

На оккупированной части Донбасса дает о себе знать партизанское движение, о чем свидетельствуют случаи проявления агрессивных действий местного населения в отношении оккупантов.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба антитеррористической операции в Фейсбуке.

"На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжает нарастать недовольство присутствием роSSийско-оккупационных войск... Факты указывают на то, что набирает обороты партизанское движение, цель которого - как можно больше усложнить жизнь оккупантов", - говорится в сообщении.

По информации разведки штаба АТО в воскресенье, 1 апреля, в населенном пункте Гольмовский, группа неизвестных напала на двух боевиков. Им были нанесены телесные повреждения различной степени тяжести. Кроме того, "партизаны" завладели табельным оружием оккупантов и скрылись в неизвестном направлении.

"Несмотря на объявленный оккупантами план перехвата, по горячим следам нападавших задержать не удалось. Их поиски продолжаются до сих пор. Из-за инцидента в местах дислокации боевиков усилены меры охраны и обороны", - предупреждают в штабе.

Напомним, в сентябре прошлого года украинский мастер спорта по полиатлону Виктор Степаненко в подконтрольной "ЛНР" Кадиевке (бывший Стаханов) развернул флаг Украины и порвал грамоту "ЛНР", которую ему вручили во время соревнований.


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