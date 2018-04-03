Экс-депутат Госдумы Александр Бабаков отрицает владение украинским облэнерго
На проблему в национальной безопасности Украины обратил внимание американский экономист Андерс Аслунд.
РоSSийский государственный и политический деятель, олигарх и бывший депутат Госдумы от «Единой РоSSии» Александр Бабаков отрицает владение украинскими активами.
Об этом он сказал Громадському радіо.
«Я не владею никакими активами. Это очевидно и факт. Причем лет десять уже, пятнадцать», - сказал Бабаков.
На вопрос о возможной продаже собственности на территории Украины, роSSийский депутат тоже ответил отрицательно.
«Я не владею и не продал. Вы представляете, что такое депутат Дерджумы, который подрабатывает декларацию? Посмотрите мою декларацию, там все написано. Откуда эти инсинуации? Ничем вам помочь не могу», - сказал он.
Напомним, о том, что значительной частью одиннадцати из 24 украинских облэнерго обладает бывший вице-спикер Госдумы Александр Бабаков заявил старший научный сотрудник Евразийского центра «Атлантического совета» Андерс Аслунд. Эксперт назвал это серьезной проблемой национальной безопасности Украины в сфере энергоснабжения.
Аслунд также посоветовал украинскому руководству заморозить активы Бабакова.
Александр Бабаков - ныне член Совета Федерации, представитель от законодательного органа государственной власти Тамбовской области, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам.
Группа VS Energy - крупнейший частный игрок на энергетическом рынке в Украине после ДТЭК Рината Ахметова. VS Energy подконтрольные «Киевоблэнерго», «Ривнеоблэнерго», «Херсоноблэнерго», «Кировоградоблэнерго», «Житомиробленрго», «Одессаоблэнерго», «Черновцыоблэнерго», «Севастопольэнерго». Группа также имеет долю в «Николаевоблэнерго» и «Хмельницкоблэнерго». Конечные бенефициары VS Energy - россияне Воеводин, Гинер, Бабаков и Шаповалов.
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03.04.2018 10:32