Экс-депутат Госдумы Александр Бабаков отрицает владение украинским облэнерго

На проблему в национальной безопасности Украины обратил внимание американский экономист Андерс Аслунд.

?Экс-депутат Госдумы Александр Бабаков отрицает владение украинским облэнерго
Фото: lenta.ru

РоSSийский государственный и политический деятель, олигарх и бывший депутат Госдумы от «Единой РоSSии» Александр Бабаков отрицает владение украинскими активами.

Об этом он сказал Громадському радіо.

«Я не владею никакими активами. Это очевидно и факт. Причем лет десять уже, пятнадцать», - сказал Бабаков.

На вопрос о возможной продаже собственности на территории Украины, роSSийский депутат тоже ответил отрицательно.

«Я не владею и не продал. Вы представляете, что такое депутат Дерджумы, который подрабатывает декларацию? Посмотрите мою декларацию, там все написано. Откуда эти инсинуации? Ничем вам помочь не могу», - сказал он.

Напомним, о том, что значительной частью одиннадцати из 24 украинских облэнерго обладает бывший вице-спикер Госдумы Александр Бабаков заявил старший научный сотрудник Евразийского центра «Атлантического совета» Андерс Аслунд. Эксперт назвал это серьезной проблемой национальной безопасности Украины в сфере энергоснабжения.

Аслунд также посоветовал украинскому руководству заморозить активы Бабакова.

Александр Бабаков - ныне член Совета Федерации, представитель от законодательного органа государственной власти Тамбовской области, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам.

Группа VS Energy - крупнейший частный игрок на энергетическом рынке в Украине после ДТЭК Рината Ахметова. VS Energy подконтрольные «Киевоблэнерго», «Ривнеоблэнерго», «Херсоноблэнерго», «Кировоградоблэнерго», «Житомиробленрго», «Одессаоблэнерго», «Черновцыоблэнерго», «Севастопольэнерго». Группа также имеет долю в «Николаевоблэнерго» и «Хмельницкоблэнерго». Конечные бенефициары VS Energy - россияне Воеводин, Гинер, Бабаков и Шаповалов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Черкассах женщина вымогала от инспектора ГФС взятку за отказ от жалобыВ Черкассах женщина вымогала от инспектора ГФС взятку за отказ от жалобы
ЛаВРУН фюрера РФ объявил о зеркальной высылке дипломатов из РоSSииЛаВРУН фюрера РФ объявил о зеркальной высылке дипломатов из РоSSии
Киевский прокурор получил выговор за появление в голом виде на экране телевизораКиевский прокурор получил выговор за появление в голом виде на экране телевизора
КНДР запустила ядерный реактор на фоне подготовки переговоров с США - NYTКНДР запустила ядерный реактор на фоне подготовки переговоров с США - NYT
Лукашенко о торговых отношениях с РФ: Они решили нас наклонять постоянноЛукашенко о торговых отношениях с РФ: Они решили нас наклонять постоянно
Блок рекламы


Похожие новости
Президент Эстонии встретилась с украинскими женщинами-военнослужащимиПрезидент Эстонии встретилась с украинскими женщинами-военнослужащими
Чиновник "Одессаоблэнерго" задержан при получении 20 тыс. грн взяткиЧиновник "Одессаоблэнерго" задержан при получении 20 тыс. грн взятки
Прокурор САП по "делу Мартыненко" из-за заангажированности получил выговор, - пресс-служба экс-депутатаПрокурор САП по "делу Мартыненко" из-за заангажированности получил выговор, - пресс-служба экс-депутата
Александр Мангул возглавил НАПК вместо КорчакАлександр Мангул возглавил НАПК вместо Корчак
ГПУ отрицает подготовку к задержанию ХолодницкогоГПУ отрицает подготовку к задержанию Холодницкого
Саркози отрицает обвинения в финансовых махинациях и связях с КаддафиСаркози отрицает обвинения в финансовых махинациях и связях с Каддафи
Сытник отрицает, что НАБУ прослушивало ХолодницкогоСытник отрицает, что НАБУ прослушивало Холодницкого
В Запорожье убили херсонского экс-депутатаВ Запорожье убили херсонского экс-депутата
Суд арестовал имущество экс-депутата Шепелева, - СМИСуд арестовал имущество экс-депутата Шепелева, - СМИ
В Молдове экс-депутат получил 14 лет тюрьмы за шпионаж в пользу РоSSииВ Молдове экс-депутат получил 14 лет тюрьмы за шпионаж в пользу РоSSии
Последние новости
Подгружаем последние новости