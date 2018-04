?Экс-депутат Госдумы Александр Бабаков отрицает владение украинским облэнерго

На проблему в национальной безопасности Украины обратил внимание американский экономист Андерс Аслунд.

РоSSийский государственный и политический деятель, олигарх и бывший депутат Госдумы от «Единой РоSSии» Александр Бабаков отрицает владение украинскими активами.

Об этом он сказал Громадському радіо.

«Я не владею никакими активами. Это очевидно и факт. Причем лет десять уже, пятнадцать», - сказал Бабаков.

На вопрос о возможной продаже собственности на территории Украины, роSSийский депутат тоже ответил отрицательно.

«Я не владею и не продал. Вы представляете, что такое депутат Дерджумы, который подрабатывает декларацию? Посмотрите мою декларацию, там все написано. Откуда эти инсинуации? Ничем вам помочь не могу», - сказал он.

Напомним, о том, что значительной частью одиннадцати из 24 украинских облэнерго обладает бывший вице-спикер Госдумы Александр Бабаков заявил старший научный сотрудник Евразийского центра «Атлантического совета» Андерс Аслунд. Эксперт назвал это серьезной проблемой национальной безопасности Украины в сфере энергоснабжения.

Аслунд также посоветовал украинскому руководству заморозить активы Бабакова.

Александр Бабаков - ныне член Совета Федерации, представитель от законодательного органа государственной власти Тамбовской области, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам.

Группа VS Energy - крупнейший частный игрок на энергетическом рынке в Украине после ДТЭК Рината Ахметова. VS Energy подконтрольные «Киевоблэнерго», «Ривнеоблэнерго», «Херсоноблэнерго», «Кировоградоблэнерго», «Житомиробленрго», «Одессаоблэнерго», «Черновцыоблэнерго», «Севастопольэнерго». Группа также имеет долю в «Николаевоблэнерго» и «Хмельницкоблэнерго». Конечные бенефициары VS Energy - россияне Воеводин, Гинер, Бабаков и Шаповалов.