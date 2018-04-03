Холодницкий прокомментировал жалобу Луценко против него

Назар Холодницкий

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий до сих пор не знает, о чем говорится в жалобе на него генпрокурора Юрия Луценко.

Об этом он сказал в интервью «Украинской правде» в понедельник.

«По закону у них (КДКП — ред.) есть 2 месяца на рассмотрение ходатайства. Я буду доказывать каждую позицию. Дайте сначала почитаю жалобы, что там написали. Послушаем, что есть на дисках», — сказал он.

«Насколько я знаю, что там будут ставить вопрос об отстранении меня на время производства. Ну пусть отстраняют… Я за должность не держусь и решение приму о дальнейшем пребывании (в должности — ред.) после окончания всех этих процедур», — добавил Холодницкий.


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