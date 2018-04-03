Голодающего в крымском СИЗО Балуха избил конвой, - адвокат

Администрация СИЗО также отказалась предоставить воду украинцу из-за того, что он объявил голодовку.

Голодающего в крымском СИЗО Балуха избил конвой, - адвокат
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine

Голодающего в крымском СИЗО украинского активиста Владимира Балуха избил конвой после рассмотрения апелляционной жалобы. Об этом сообщила его адвокат Ольга Динзе, передает Крым. Реалии.

По информации адвоката, администрация СИЗО также отказала Балуху в предоставлении воды на основании того, что он объявил голодовку. Динзе оценивает состояние осужденного активиста как плохое, но не критичное. По словам адвоката, защита планирует подавать жалобу из-за избиения Балуха.

Публичных комментариев роSSийских силовиков по этому поводу нет.

Ранее суд в Раздольном удовлетворил ходатайство защиты Балуха, чтобы его общественным защитником стал архиепископ Климент.

Напомним, 16 января 2018 года подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил Владимира Балуха к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии поселении и штрафу в размере 10 тыс. рублей.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма 4 марта немного изменил приговор Балуху и снизил срок лишения свободы до 3-х лет и 5 месяцев. Балуха обвинили в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, которые якобы были найдены на чердаке его дома. Украинец свою вину не признал.19 марта стало известно, что Балух начал голодовку, протестуя против вынесенного ему приговора.


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