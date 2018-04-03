New York Post разместила на обложке карикатуру с Трампом, пинающим Путина

Иллюстрация посвящена высылке роSSийских дипломатов.

Американская газета New York Post разместила на обложке выпуска от 27 марта карикатуру, на которой президент США Дональд Трамп пинает президента РоSSии Владимира Путина.

Иллюстрация опубликована также на сайте издания.

Она посвящена высылке роSSийских дипломатов из США и закрытию Генконсульства РФ в Сиэтле.

Фото: nypost.com

Напомним, ранее США, Канада, Украина и ряд стран Евросоюза синхронно объявили о решении выслать роSSийских дипломатов из-за отравления в Британии бывшего роSSийского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.

Сообщалось, что президент США Трамп лично санкционировал решение выдворить из США 60 роSSийских дипломатов, а также закрыть генконсульство РоSSии в Сиэтле (штат Вашингтон).


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