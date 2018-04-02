Пропавший на Донбассе украинский военный найден мертвым

Военнослужащий сил АТО исчез 29 марта.

Пропавший на Донбассе украинский военный найден мертвым
Фото: www.mil.gov.ua

Пропавший 29 марта в зоне АТО на Донбассе украинский военный найден мертвым.

Об этом сообщил спикер штаба АТО Олег Сушинский, передает Украинская правда.

"Продолжались первоочередные поисковые мероприятия, тело обнаружили представители роSSийско-оккупационных войск и передали украинским военным", - сообщил Сушинский в понедельник.

Он добавил, что после проведения судебно-медицинской экспертизы и процесса опознания представители гуманитарного проекта Вооруженных сил Украины "Эвакуация 200" доставили тело к месту погребения.

29 марта пресс-центр штаба АТО сообищил об исчезновении украинского военнослужащего в воинском подразделении сил Антитеррористической операции.

"Сегодня, 29 марта, во время проверки наличия личного состава в одном из воинских подразделений сил Антитеррористической операции обнаружено отсутствие военнослужащего. Продолжаются первоочередные поисковые меры", - сообщалось на странице пресс-центра в соцсети Facebook в четверг.

Напомним, 14 марта в Донецкой области был найден мертвым мужчина в военной форме без документов.


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