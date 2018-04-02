Автор фильма о Путине и Крыме станет топ-менеджером ВГТРК, - СМИ

Приказ о назначении уже подписан и будет опубликован в течение недели.

Автор фильма о Путине и Крыме станет топ-менеджером ВГТРК, - СМИ
Фото: vesti.ru

Журналист ВГТРК Андрей Кондрашов, автор документального фильма о Владимире Путине, пресс-секретарь его предвыборного штаба, назначен первым заместителем генерального директора холдинга ВГТРК.

О новом назначении Кондрашова Русской службе Би-би-си рассказали четыре сотрудника государственного холдинга ВГТРК. Все они попросили не называть их имена, поскольку не уполномочены давать официальные комментарии СМИ.

По словам одного из собеседников Би-би-си, приказ о его назначении уже подписан и будет опубликован в течение недели. В пресс-службе ВГТРК изданию подтвердили информацию о назначении Кондрашова. Сам телеведущий на вопросы Русской службы Би-би-си на момент публикации материала не ответил.

Новую должность называют "серьезным повышением" для Кондрашова: с позиции одного из начальников "РоSSии 1" он становится одним из руководителей всего холдинга ВГТРК, охватывающего почти все население РоSSии.

Более того, Кондрашов займет должность первого заместителя гендиректора и станет вторым человеком в корпорации в этом статусе.

ВГТРК - государственный холдинг, в который входят телеканалы "РоSSия 1", "РоSSия 2", "РоSSия 24", радиостанция "Вести", а также региональные телекомпании.


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