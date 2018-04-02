В Николаевской области погиб срочник Воздушных сил

Военнослужащий погиб 1 апреля при исполнении служебных обязанностей от огнестрельного ранения.

В Николаевской области погиб срочник Воздушных сил
Фото: http://www.mobilmusic.ru

Срочник Воздушных сил Вооруженных сил Украины погиб от огнестрельного ранения в одной из воинских частей Николаевской области.

Об этом информирует командование Воздушных сил ВСУ.

Согласно сообщению, инцидент произошел 1 апреля.

"1 апреля в одной из воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины, которая дислоцируется в Николаевской области, при исполнении служебных обязанностей, в результате огнестрельного ранения погиб военнослужащий срочной службы", - говорится в сообщении командования в Facebook.

По данному факту проводится служебное расследование. На месте происшествия работает комиссия в составе представителей Национальной полиции, Военной прокуратуры, Военной службы правопорядка и офицеров командования Воздушных сил ВСУ.

Других подробностей не приводится.

В январе сообщалось, что в Днепре срочник застрелился из автомата Калашникова.


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