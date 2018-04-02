Киевский прокурор получил выговор за появление в голом виде на экране телевизора

Билоус и его гражданская жена Диана участвовали в реалити-шоу.

Киевский прокурор получил выговор за появление в голом виде на экране телевизора
Фото: Скриншот видео

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) объявила выговор прокурору киевской прокуратуры №7 Олегу Билоусу за появление в голом виде на экране телевизора и брань.

Об этом говорится в соответствующем решении на сайте КДКП.

Билоус и его гражданская жена Диана стали победителями реалити-шоу "ЛавЛавСаr". По задумке организаторов, на одном из этапов шоу четыре пары играли в "бутылочку" на раздевание.

"Билоус О.Г., пренебрегая правилами прокурорской этики, проявил инициативу и предложил участникам телешоу психологическое испытание в виде открытой демонстрации поцелуев с партнерами других пар, в котором лично принял участие с тремя различными участниками телепередачи. Продолжая свою негативное поведение, с целью победы в конкурсе Билоус непредсказуемо разделся на съемочной площадке перед участниками конкурса, обнажив свои интимные места и длительное время находился в таком виде, в связи с чем съемочная группа вынуждена была принять технические средства для их «размытости»", - говорится в решении КДКП.

По мнению членов комиссии, прокурор должен был осознавать, что его могут узнать коллеги, а также другие участники уголовных производств, а ретушь интимных частей тела никак не снимает ответственности с Билоуса.

В КДКП подчеркнули, что прокурор должен был избегать "действий, которые могли негативно повлиять на его репутацию и повредить авторитету прокуратуры".

Объясняя инцидент, Билоус отметил, что участвовал в съемках в свободное от работы время и не афишировал свою принадлежность к прокурорскому корпусу. Он также заявил, что передача транслировалась в вечернее время и не была запрещена Нацсоветом по вопросам телевидения как эротическая. Кроме того, жалоб от населения также не поступало.

При этом он пообещал больше так не делать.

Напомним, ранее прокурор САП по "делу Мартыненко" получил выговор из-за заангажированности.


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