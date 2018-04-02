Боевики в понедельник 10 раз обстреляли позиции военных на Донбассе
Ни один военнослужащий не пострадал.
Боевики 10 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе в понедельник.
Об этом сообщает пресс-центр антитеррористической операции в Фейсбуке.
"Установленный 30 марта режим «пасхального перемирие» боевиками роSSийско-оккупационных войск не придерживался в полной мере. С начала суток зафиксировано 10 обстрелов украинских опорных пунктов", - говорится в сообщении.
На Донецком направлении из 82 мм минометов противник вел огонь по позициям ВСУ в Песках. Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия обстреляны защитники Шахты Бутовка, а из крупнокалиберных пулеметов - защитники Водяного.
Кроме этого, вблизи Авдеевки оккупанты применили по укреплениям сил АТО гранатометы, а неподалеку Водяного и Талаковки - стрелковое оружие.
Ни один военнослужащий в результате обстрелов не пострадал.
На Луганском направлении сохранялась тишина.
Напомним, в течение трех последних дней роSSийско-оккупационные войска трижды обстреляли беспилотники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Один из них был сбит.
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