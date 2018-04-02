Порошенко создал делегацию для переговоров с Казахстаном
Возглавил делегацию замминистра юстиции по вопросам евроинтеграции Сергей Петухов.
Президент Петр Порошенко создал делегацию Украины для участия в переговорах с Казахстаном по подготовке проекта двустороннего договора о правовой помощи по уголовным делам и проекта договора о выдаче.
Соответствующий указ №95/2018 опубликован на сайте главы государства.
Делегацию возглавил замминистра юстиции по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов. Также в ее состав вошли: заместитель генерального прокурора (по согласию) Евгений Енин; начальник отдела международных договоров и официальных переводов департамента международного права Министерства иностранных дел Сергей Коледов и другие.
Также президент утвердил директивы делегации для участия в переговорах с Казахстаном по подготовке проекта договора о правовой помощи по уголовным делам и проекта договора о выдаче (они прилагаются, для служебного пользования).
Кабинету министров поручено решить вопрос финансового обеспечения проведения соответствующих переговоров.
Напомним, в начале марта Казахстан подписал Договор о запрещении ядерного оружия.
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