Парубий подписал два постановления относительно РоSSии

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Глава Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что подписал постановления о непризнании выборов президента РФ в Крыму и об ответственности РоSSии за вооруженную агрессию против Украины.

Об этом он сказал во время заседания согласительного совета парламента в понедельник, передает Украинская правда.

По его словам, 2 апреля он получил подготовленные комитетом постановления, за которые проголосовала Верховная Рада и подписал их.

«Это постановление №5463 — о комплексе неотложных мер по реализации международно-правовой ответственности РоSSийской Федерации за вооруженную агрессию против Украины, а также постановление №8168-1 — о непризнании Украиной легитимности выборов президента РоSSийской Федерации на временно оккупированных территориях Украины в Автономной Республике Крым и городе Севастополь», — сказал Парубий.

Он отметил, что в постановлении есть обращение к международным партнерам с просьбой занять такую же «принципиальную» позицию относительно непризнания выборов президента РоSSийской Федерации.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада признала нелегитимными выборы президента РФ на территории аннексированного ней Крыму.

Как известно, ранее в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что наиболее приемлемой реакцией Верховной Рады на выборах президента РФ является заявление о их непризнании на территории оккупированного Крыма.

Как известно, 18 марта, в день официальной аннексии Крыма, РоSSийская Федерация провела выборы президента. Ожидаемо лидировал действующий президент Владимир Путин.

РоSSийские СМИ утверждают, что на «выборах» в оккупированном Крыму за Владимира Путина проголосовали около миллиона «избирателей» — 92%, а явка была одной из самых высоких по регионам.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что крымские татары не голосовали на незаконных «выборах» президента РоSSии в оккупированном полуострове.

Уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявлял, что явка в Крыму сфальсифицирована, а из крымских татар только 10% пошли на незаконные «выборы» — преимущественно «бюджетники». Также, по его словам, бойкотировали «выборы» и часть россиян.


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