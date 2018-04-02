СБУ проверит УПЦ Московского патриархата: депутаты обнаружили антиукраинскую агитацию
По мнению депутатов Ивано-Франковского областного совета, УПЦ МП работает против Украины, поэтому они призывают сотрудников СБУ проверить ее деятельность на возможность сотрудничества со спецслужбами РФ, в частности ФСБ.
В заявлении СБУ сказано, что на протяжении всего времени существования православная церковь МП выступала орудием русификации украинцев, также на сегодняшний день является ведущей информационной силой в гибридной войне между Украиной и РФ, передает Час Пик со ссылкой на украинские СМИ.
Также в обращении написано, что данное наименование церкви не соответствует антиукраинскому содержанию РПЦ и является незаконно присвоенным. По мнению депутатов Ивано-Франковского облсовета, УПЦ МП разбивает украинское общество на религиозной основе на два лагеря, в результате чего начинаются противостояния среди верующих.
Также народные избранники считают, что благодаря УПЦ МП в Украине появляется антиукраинская литература, которую распространяют прихожане.
В документе также отмечается, что в проповедях священники РПЦ «запрещают верующим молиться на украинском языке».
В связи с этим, депутаты требуют активизировать процессы по созданию Единой поместной церкви в Украине, а СБУ принять соответствующие меры к священнослужителям УПЦ МП.
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