Комитет Рады завтра рассмотрит проект постановления об отставке Супрун

Предлагается признать работу и.о. главы Минздрава неудовлетворительной и обратиться в Кабмин с предложением об ее увольнении.

Комитет Рады завтра рассмотрит проект постановления об отставке Супрун
Фото: Влад Мусиенко

Во вторник (3 апреля) состоится заседание Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, в ходе которого будет рассматриваться проект постановления об увольнении и.о главы Минздрава Ульяны Супрун.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

"Одним из вопросов повестки дня заседания комитета предлагается рассмотреть проект постановления "О признании работы первого заместителя Министра здравоохранения, временно исполняющего обязанности министра здравоохранения Украины Супрун Ульяны неудовлетворительной и обращения в Кабинет министров об освобождении ее от занимаемой должности (р. № 5642)", - говорится в повестке.

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что "острое общественное напряжение, которое возникло в связи со срывом программы государственных закупок лекарств в 2016 году, что имеет признаки служебной халатности и в связи с профессиональной непригодностью первого замминистра здравоохранения, врио министра здравоохранения Супрун Ульяны", полагают авторы постановления и нардепы "Оппоблока" Александр Вилкул и член комитета Игорь Шурма.

Раде предлагается признать работу Супрун неудовлетворительной и обратиться в Кабмин с предложением об ее увольнении.

Напомним, в декабре прошлого года Супрун не собирается уходить в отставку в ближайшее время.

Кабинет министров назначил Супрун и.о. министра здравоохранения 27 июля 2016 года. В январе 2017 года против Супрун началась информкампания, главным спикером которой выступил директор Института сердца, кардиохирург Борис Тодуров. Накануне депутаты от "Оппозиционного блока" зарегистрировали в Раде проект постановления о признании неудовлетворительной работы Супрун. Премьер-министр Владимир Гройсман тогда выступил в поддержку и.о. министра здравоохранения.


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