На Донбассе необходимо разминировать 16 тыс. кв. км территории

Боеприпасы, поставляемые из РоSSии, часто не разрываются и остаются лежать на земле.

На Донбассе необходимо разминировать 16 тыс. кв. км территории
Фото: пресс-служба Нацполиции

На востоке Украины загрязнены взрывоопасными предметами и требуют разминирования 16 тыс. кв. км территории.

Об этом сообщил начальник Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Максим Комиссаров, передает "Интерфакс-Украина".

"На подконтрольных Украине территориях загрязнены взрывоопасными предметами 7 тыс. кв. км, на неподконтрольных - 9 тыс. кв. км. Ориентировочно это 16 тыс. кв. км, которые несут угрозу жизни местных жителей", - сказал он на брифинге в Киеве.

Комиссаров отметил, что боеприпасы, поставляемые боевиками из РоSSии, часто являются старыми и не разрываются, а остаются лежать на земле. "Они и представляют самую большую угрозу", - отметил он.

С начала боевых действий на Донбассе в результате детонации взрывоопасных предметов погибли 2558 гражданских лиц, из них 242 ребенка. По состоянию на март 2018 года 273 украинских военнослужащих погибли, около 1 тыс. пострадали от детонации.

С 2014 года было проверено 26 тыс. га территорий и уничтожено свыше 346 тыс. взрывоопасных предметов.

"Однако очищенные территории нельзя считать безопасными, потому что, несмотря на Минские договорённости, до сих пор боевики продолжают обстреливать наши территории, повторно их загрязняя. Один и тот же участок мы можем разминировать по несколько раз", - пояснил начальник управления.

По его словам, сейчас на ДОнбассе работают 50 расчетов саперов Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Госслужбы спецтранспорта. В прошлом году помощь в разминировании украинским специалистам начали оказывать международные неправительственные организации The HALO Trust, Danish Demining Group, FSD.

Напомним, по словам министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадима Черныша, расходы на разминирование всего Донбасса могут превысить 800 млн долларов.

Ранее специалисты заявляли, что на разминирование Донбасса нужно 10-15 лет и этот процесс будет стоить Украине "не один миллиард долларов".


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