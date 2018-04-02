На Донбассе необходимо разминировать 16 тыс. кв. км территории
Боеприпасы, поставляемые из РоSSии, часто не разрываются и остаются лежать на земле.
На востоке Украины загрязнены взрывоопасными предметами и требуют разминирования 16 тыс. кв. км территории.
Об этом сообщил начальник Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Максим Комиссаров, передает "Интерфакс-Украина".
"На подконтрольных Украине территориях загрязнены взрывоопасными предметами 7 тыс. кв. км, на неподконтрольных - 9 тыс. кв. км. Ориентировочно это 16 тыс. кв. км, которые несут угрозу жизни местных жителей", - сказал он на брифинге в Киеве.
Комиссаров отметил, что боеприпасы, поставляемые боевиками из РоSSии, часто являются старыми и не разрываются, а остаются лежать на земле. "Они и представляют самую большую угрозу", - отметил он.
С начала боевых действий на Донбассе в результате детонации взрывоопасных предметов погибли 2558 гражданских лиц, из них 242 ребенка. По состоянию на март 2018 года 273 украинских военнослужащих погибли, около 1 тыс. пострадали от детонации.
С 2014 года было проверено 26 тыс. га территорий и уничтожено свыше 346 тыс. взрывоопасных предметов.
"Однако очищенные территории нельзя считать безопасными, потому что, несмотря на Минские договорённости, до сих пор боевики продолжают обстреливать наши территории, повторно их загрязняя. Один и тот же участок мы можем разминировать по несколько раз", - пояснил начальник управления.
По его словам, сейчас на ДОнбассе работают 50 расчетов саперов Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Госслужбы спецтранспорта. В прошлом году помощь в разминировании украинским специалистам начали оказывать международные неправительственные организации The HALO Trust, Danish Demining Group, FSD.
Напомним, по словам министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадима Черныша, расходы на разминирование всего Донбасса могут превысить 800 млн долларов.
Ранее специалисты заявляли, что на разминирование Донбасса нужно 10-15 лет и этот процесс будет стоить Украине "не один миллиард долларов".
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
02.04.2018 12:20