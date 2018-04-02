Комитет Рады ожидает новые представления ГПУ о лишении депутатской неприкосновенности

Одним из первых может стать "пакет документов" на нардепа Семенченко.

Комитет Рады ожидает новые представления ГПУ о лишении депутатской неприкосновенности
Фото: Макс Требухов

Регламентный комитет Верховной Рады ожидает новые представления Генеральной прокуратуры о снятии депутатской неприкосновенности.

Об этом LB.ua сообщил источник в руководстве Комитета ВР по вопросам регламента.

"Да, вполне возможно, что до конца этой недели мы получим новые представления от Генпрокуратуры. Как показывает практика, такие представления генпрокурор подаёт в четверг или пятницу, чтобы затем в течение следующей недели наш комитет смог их рассмотреть, соблюдая регламентные сроки", - заявил нардеп.

По его словам, одним из первых следующих представлений ГПУ может стать "пакет документов" на нардепа Семена Семенченко из фракции "Самопомощь", который активно принимал участие в организации акции протеста под Радой на стороне протестующих во время разгона палаточного городка.

"Вполне возможно. Знаете, генпрокурор, когда приходит к нам на заседания, заявляет, что у него есть как минимум несколько новых представлений. Но сами нардепы почему-то не хотят уточнять у него конкретные фамилии этих коллег", - добавил депутат.

Напомним, Семенченко был одним из организаторов протеста у Рады. При сносе палаточного городка полиция нашла девять боевых гранат РГД-5. По этому факту возбуждено уголовное производство, ГПУ вызывала Семенченко на допрос.

Ранее парламент дал согласие на привлечение к уголовной ответственности, арест и взятие под стражу нардепа Надежды Савченко.


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