Профильный комитет Рады в среду рассмотрит отчет о выполнении госбюджета за 2017 год

"Думаю, что депутаты проголосуют за то, чтобы принять его к сведению".

Профильный комитет Рады в среду, 4 апреля, собирается рассмотреть правительственный проект постановления "Об отчете об исполнении Закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2017 год".

Как сообщил в комментарии LB.ua первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета Василий Амельченко, отчет будет рассмотрен комитетом на этой неделе.

"Правительство вовремя подал этот отчет на рассмотрение парламента. Наш комитет, думаю, уже в эту среду рассмотрит это постановление. После этого это постановление будет вынесено на голосование в зал. Думаю, что депутаты проголосуют за то, чтобы принять его к сведению", - прогнозирует он.

В то же время нардеп не исключает, что по результатам рассмотрения постановления могут быть кадровые решения. "Может быть все. Конечно, если будут системные нарушения, они будут обсуждены на комитете и зале. Если премьер-министр Владимир Гройсман будет считать, что министр финансов Александр Данилюк работает плохо, а результатом этой плохой работы является невыполнение бюджета, или неэффективное использование, или другие факторы, то это дает основания для принятия любых кадровых решений", - сказал он.

Согласно пояснительной записке к постановлению, предлагается утвердить отчет о выполнении закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2017 год" по доходам в сумме 793 млрд гривен, по расходам - 839 млн гривен, по объему возвращения кредитов - 6 млрд гривен, по объему предоставления кредитов - 7,9 млрд гривен. Дефицит составил почти 48 млрд гривен.