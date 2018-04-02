Бурбак: "Северный поток - 2" приведет к экономической и политической дестабилизации всей Европы
"Украинскому парламенту необходимо донести до мира, что доминирование "Газпрома" на газовом рынке опасно".
"Народный фронт" настаивает на принятии постановления об обращении Верховной Рады Украины к международному сообществу по недопущению строительства Россией газопровода "Nord Stream-2". Об этом заявил руководитель фракции Максим Бурбак во время Согласительного совета.
"Три недели назад фракция "Народный фронт" зарегистрировала проект постановления об Обращении Верховной Рады к международному сообществу о недопустимости строительства газопровода" Nord Stream-2 "и угрозы монополии РоSSийской Федерации на газовом рынке Европы. Мы искренне надеемся, что на этой пленарной неделе парламент, в конце- концов, проголосует это постановление", - сказал он.
Автор постановления подчеркнул, что украинскому парламенту необходимо донести до мира, что доминирование "Газпрома" на газовом рынке опасно.
"Руководство РоSSии никогда не соблюдало слово. В этом Украина и Европа в очередной раз убедились 1 марта, когда "Газпром" резко снизил транзит газа. Химическая атака РоSSии на Британию и новое обострение отношений между Россией и Западом - это яркая иллюстрация дикости Кремля и психической неуравновешенности роSSийского диктатора ", - подчеркнул Максим Бурбак.
Он также добавил, что внедрение газопровода опасно и безответственно.
"Последствия выполнения проекта "Nord Stream-2" выйдут за рамки коммерции или внутренних дел стран ЕС и приведут экономическую и политическую дестабилизацию всей Европы, а следовательно - и планеты в целом", - подчеркнул руководитель фракции.
Он также отметил, что фракция положительно восприняла решение Европарламента, которым распространяются единые правила внутреннего газового рынка ЕС.
"Мы приветствуем решение Европарламента, который поддержал законопроект Еврокомиссии, который распространяет единые правила внутреннего газового рынка Евросоюза на этот проект. В нашем постановлении также говорится, что президент и правительство должны инициировать консультации с Еврокомиссией по вопросам "Северного потока-2" в соответствии с Соглашением о ассоциации между ЕС и Украиной", - добавил руководитель фракции.
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