Бурбак: "Северный поток - 2" приведет к экономической и политической дестабилизации всей Европы

"Украинскому парламенту необходимо донести до мира, что доминирование "Газпрома" на газовом рынке опасно".

"Народный фронт" настаивает на принятии постановления об обращении Верховной Рады Украины к международному сообществу по недопущению строительства Россией газопровода "Nord Stream-2". Об этом заявил руководитель фракции Максим Бурбак во время Согласительного совета.

"Три недели назад фракция "Народный фронт" зарегистрировала проект постановления об Обращении Верховной Рады к международному сообществу о недопустимости строительства газопровода" Nord Stream-2 "и угрозы монополии РоSSийской Федерации на газовом рынке Европы. Мы искренне надеемся, что на этой пленарной неделе парламент, в конце- концов, проголосует это постановление", - сказал он.

Автор постановления подчеркнул, что украинскому парламенту необходимо донести до мира, что доминирование "Газпрома" на газовом рынке опасно.

"Руководство РоSSии никогда не соблюдало слово. В этом Украина и Европа в очередной раз убедились 1 марта, когда "Газпром" резко снизил транзит газа. Химическая атака РоSSии на Британию и новое обострение отношений между Россией и Западом - это яркая иллюстрация дикости Кремля и психической неуравновешенности роSSийского диктатора ", - подчеркнул Максим Бурбак.

Он также добавил, что внедрение газопровода опасно и безответственно.

"Последствия выполнения проекта "Nord Stream-2" выйдут за рамки коммерции или внутренних дел стран ЕС и приведут экономическую и политическую дестабилизацию всей Европы, а следовательно - и планеты в целом", - подчеркнул руководитель фракции.

Он также отметил, что фракция положительно восприняла решение Европарламента, которым распространяются единые правила внутреннего газового рынка ЕС .