Рада в четверг планирует рассмотреть вопрос реформы своей работы

"Юридических препятствий на пути их принятия не существует".

Рада в четверг планирует рассмотреть вопрос реформы своей работы
Фото: LB.ua

Украинские депутаты на этой неделе рассмотрят вопрос реформы парламента, заявил в ходе согласительного совета заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий, передает корреспондент LB.ua.

"Уже в этот четверг мы сможем рассмотреть вопрос реформы парламента в части сокращения количества комитетов и выполнения рекомендаций Европарламента", - заявил он.

В свою очередь заместитель Комитета ВР по вопросам регламента Владимир Арешонков сообщил в комментарии LB.ua, что соответствующие законопроекты уже готовы к рассмотрению. "Наш комитет уже рассмотрел эти законопроекты по реформе парламента. Юридических препятствий на пути их принятия не существует. Поэтому я прогнозирую, что есть большая вероятность включения их в повестку дня и рассмотрения", - сказал он.

По сообщению пресс-службы ВРУ, 25-27 марта во Швейцарии под председательством Парубия и при посредничестве бывшего президента Европарламента Пэта Кокса состоялось совещание между представителями всех фракций и групп Верховной Рады в формате "Диалогов Жана Моне" по реформе парламента.

По результатам дискуссии большинство депутатских фракций и групп поддержали идею отмены короткого перерыва в четверг с 12:00 до 12:30 во время пленарных недель. Был также достигнут консенсус об ограничении количества законодательных инициатив, так как их растущее количество мешает эффективности работы Верховной Рады Украины.

В итоговом документе, в частности, говорится, что участниками дискуссии был достигнут консенсус по внедрению и использованию народными депутатами Украины следующего созыва единой электронной карты для персональной идентификации, входа в помещения и залы пленарных заседаний Верховной Рады Украины и голосования во время пленарных заседаний и заседаний комитетов. Было высказано предложение по пилотного внедрения отдельных элементов использования единой электронной карты в восьмом созыве Верховной Рады Украины.


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