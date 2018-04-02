Представитель президента в парламенте потребовала отчета Холодницкого в Раде

Антикоррупционного прокурора могут заслушать "в самое ближайшее время".

Представитель президента в парламенте потребовала отчета Холодницкого в Раде
Назар Холодницкий
Фото: Макс Требухов

Верховная Рада должна заслушать отчет антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого, заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко.

"НАБУ и САП, как и НАПК, - все эти органы, как их члены, так и руководители, были избраны на прозрачной основе. Посредством открытых конкурсов. Руководители этих органов получили самую большую поддержку общественности. Поэтому парламент точно также хочет услышать отчет о работе руководителей этих органов", - заявила она на брифинге.

Луценко подчеркнула, что было бы правильным заслушать отчет руководства САП в Верховной Раде.

"Чтобы все было прозрачно, нужен отчет", - полагает она.

На просьбу LB.ua уточнить, когда такой отчет может состояться, Луценко ответила: "В самое ближайшее время".

Напомним, 30 марта жалобу на Холодницкого в дисциплинарную комиссию подали генпрокурор Юрий Луценко и директор НАБУ Артем Сытник. Они потребовали уволить антикоррупционного прокурора.

ГПУ и НАБУ около месяца прослушивали кабинет Холодницкого. По словам Сытника, Холодницкий оказывал давление на подчиненных, суд и свидетелей в ряде резонансных дел. Антикоррупционный прокурор все обвинения отрицает. Он говорит, что на записях ничего крамольного нет.


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