12 из 14 кандидатов в ЦИК прошли спецпроверку

По двум кандидатам часть документов вернули на уточнение.

По состоянию на начало апреля 2018 года 12 из 14 кандидатов в Центральную избирательную комиссию прошли спецпроверку. Еще двум предложили уточнить документы.

Об этом на брифинге сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

"Из 14 кандидатов в члены ЦИК 12 человек уже прошли спецпроверку, и прошли - значит получили положительный вывод всех органов. По двум кандидатам часть документов возвращены на уточнение. С вашего позволения не буду называть пофамильно", - сказал спикер парламента.

Парубий считает, что завершение процедуры спецпроверки - это вопрос нескольких дней. Затем необходимо получить решение профильного комитета, и только после этого вопрос будет вынесен на рассмотрение в пленарный зал.

"Единственная проблема в том, что если все 14 кандидатов пройдут спецпроверку, нужно будет выбирать 13. И конечно, этот момент будет непростым для Верховной Рады Украины. Возможны два механизма: предварительное согласование между главами фракций или рейтинговое голосование", - сказал он..

Напомним, 5 февраля президент Петр Порошенко внес в Раду представление на назначение новых членов ЦИКа в составе Аллы Басалаевой, Натальи Бернацкой, Михаила Вербенского, Андрея Евстигнеева, Ирины Ефремовой, Ольги Желтовой, Олега Конопольского, Светланы Кустовой, Ольги Лотюк, Виталия Плукаря, Евгения Радченко, Татьяны Слипачук, Леонтия Шипилова и Татьяны Юзьковой.

В нынешнем составе ЦИК осталось только два члена, чей срок полномочий не истек.

Согласно Конституции, Рада назначает и увольняет членов ЦИКа по представлению президента.