Аппарат Рады подготовил новый законопроект об отмене е-декларирования для антикоррупционеров

Голосование намечено на вторник.

Аппарат Верховной Рады подготовил еще один законопроект об отмене электронного декларирования для членов общественных антикоррупционных организаций и иностранцев, которые входят в состав наблюдательных советов государственных компаний.

Об этом в ходе согласительного совета сообщил спикер парламента Андрей Парубий.

"Аппаратом Верховной Рады наработан новый законопроект, который состоит из двух частей: отмена е-декларирования для общественных деятелей и для иностранцев, которые входят в наблюдательные советы, и декриминализация [отмена уголовной ответственности за неподачу е-деклараций в срок] тех лиц, которые входят в эти категории", - сказал он.

Парубий надеется, что под законопроектом поставят свои подписи руководители фракций.

Крайний срок подачи декларации истек 31 марта 2018 года, поэтому законопроекты по е-декларированию, которые Рада отказалась рассматривать 22 марта, потеряли свою актуальность.

В конце прошлой недели ряд депутатов от "Батькивщины" зарегистрировали законопроект об отмене е-декларирования. Этот документ и проект закона, наработанный аппаратом Рады, рассмотрит в понедельник профильный антикоррупционный комитет с тем, чтобы во вторник депутаты смогли принять по ним решение.

Напомним, поправки к закону об электронном декларировании, согласно которым члены общественных антикоррупционных организаций обязаны отчитываться о доходах, были приняты Радой 23 марта 2017 года. Запад выступил за отмену этого новшества. В итоге на прошлой неделе Президент Петр Порошенко заявил, что введение е-декларирования для антикоррупционеров было ошибкой, и призвал ее исправить.