Суд оставил без рассмотрения иск о запрете Партии регионов
Общественная организация, подавшая в суд, отозвала свою жалобу.
Окружной административный суд Киева оставил без рассмотрения административный иск общественной организации к Министерству юстиции Украины о запрете Партии регионов в связи с его отзывом.
Об этом сообщила пресс-служба суда.
"Окружной административный суд города Киева рассмотрел ходатайство истца об отзыве административного иска. После выхода из совещательной комнаты суд огласил решение - оставить без рассмотрения административный иск общественной организации «Всеукраинское бюро расследования» к Министерству юстиции Украины, третье лицо - политическая партия «Партия Регионов»", - сообщил судья Владимир Келеберда.
Истец просил суд признать противоправным отказ Минюста начать судебный процесс о запрете Партии регионов и обязать его это сделать.
Напомним, что Партия регионов была партией власти при предыдущем президенте Украины. Сейчас ее бывших лидеров Виктора Януковича и Александра Ефремова судят по обвинению в государственной измене.
С 2016 года председателем партии является Игорь Чичасов.
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