Суд оставил без рассмотрения иск о запрете Партии регионов

Общественная организация, подавшая в суд, отозвала свою жалобу.

Суд оставил без рассмотрения иск о запрете Партии регионов
Фото: Макс Левин

Окружной административный суд Киева оставил без рассмотрения административный иск общественной организации к Министерству юстиции Украины о запрете Партии регионов в связи с его отзывом.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

"Окружной административный суд города Киева рассмотрел ходатайство истца об отзыве административного иска. После выхода из совещательной комнаты суд огласил решение - оставить без рассмотрения административный иск общественной организации «Всеукраинское бюро расследования» к Министерству юстиции Украины, третье лицо - политическая партия «Партия Регионов»", - сообщил судья Владимир Келеберда.

Истец просил суд признать противоправным отказ Минюста начать судебный процесс о запрете Партии регионов и обязать его это сделать.

Напомним, что Партия регионов была партией власти при предыдущем президенте Украины. Сейчас ее бывших лидеров Виктора Януковича и Александра Ефремова судят по обвинению в государственной измене.

С 2016 года председателем партии является Игорь Чичасов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Черкассах женщина вымогала от инспектора ГФС взятку за отказ от жалобыВ Черкассах женщина вымогала от инспектора ГФС взятку за отказ от жалобы
ЛаВРУН фюрера РФ объявил о зеркальной высылке дипломатов из РоSSииЛаВРУН фюрера РФ объявил о зеркальной высылке дипломатов из РоSSии
Лукашенко о торговых отношениях с РФ: Они решили нас наклонять постоянноЛукашенко о торговых отношениях с РФ: Они решили нас наклонять постоянно
Войска США предотвратили столкновение с россиянами в СирииВойска США предотвратили столкновение с россиянами в Сирии
КНДР запустила ядерный реактор на фоне подготовки переговоров с США - NYTКНДР запустила ядерный реактор на фоне подготовки переговоров с США - NYT
Блок рекламы


Похожие новости
Суд оставил соратника Саакашвили Дангадзе под стражей до 27 маяСуд оставил соратника Саакашвили Дангадзе под стражей до 27 мая
Апелляционный суд оставил Савченко под стражейАпелляционный суд оставил Савченко под стражей
Реальная явка по Крыму на президентстких выборах составила 42%Реальная явка по Крыму на президентстких выборах составила 42%
В партии отрицают выдвижение Хомутынника в кандидаты на президентские выборыВ партии отрицают выдвижение Хомутынника в кандидаты на президентские выборы
Комитет по нацбезопасности сегодня подготовит закон о запрете ношения оружия в РадуКомитет по нацбезопасности сегодня подготовит закон о запрете ношения оружия в Раду
МИД Украины: Кремль поставил под сомнение легитимность выборов как таковыхМИД Украины: Кремль поставил под сомнение легитимность выборов как таковых
ООН, ОБСЕ и Совет Европы проигнорировали обращение РФ о запрете выборов фюрера РФ в УкраинеООН, ОБСЕ и Совет Европы проигнорировали обращение РФ о запрете выборов фюрера РФ в Украине
РоSSия еще в феврале знала о запрете на голосование в дипучрежденияхРоSSия еще в феврале знала о запрете на голосование в дипучреждениях
Рада решила работать в четверг до рассмотрения всех кадровых вопросовРада решила работать в четверг до рассмотрения всех кадровых вопросов
Фигуранта "дела 2 мая" Мефедова суд оставил под стражейФигуранта "дела 2 мая" Мефедова суд оставил под стражей
Последние новости
Подгружаем последние новости