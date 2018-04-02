Суд оставил без рассмотрения иск о запрете Партии регионов

Общественная организация, подавшая в суд, отозвала свою жалобу.

Окружной административный суд Киева оставил без рассмотрения административный иск общественной организации к Министерству юстиции Украины о запрете Партии регионов в связи с его отзывом.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

"Окружной административный суд города Киева рассмотрел ходатайство истца об отзыве административного иска. После выхода из совещательной комнаты суд огласил решение - оставить без рассмотрения административный иск общественной организации «Всеукраинское бюро расследования» к Министерству юстиции Украины, третье лицо - политическая партия «Партия Регионов»", - сообщил судья Владимир Келеберда.

Истец просил суд признать противоправным отказ Минюста начать судебный процесс о запрете Партии регионов и обязать его это сделать.

Напомним, что Партия регионов была партией власти при предыдущем президенте Украины. Сейчас ее бывших лидеров Виктора Януковича и Александра Ефремова судят по обвинению в государственной измене.

С 2016 года председателем партии является Игорь Чичасов.