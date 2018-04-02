"Он любил свою страну и ненавидел собачью "республику": В "ДНР" парня приговорили к 10 годам тюрьмы

Украинский патриот из временно оккупированной Горловки получил 10 лет тюрьмы за свою позицию в так называемой "ДНР", Об этом написала местная жительница в социальной сети, передает Час Пик.

Последний пост парня под ником "Настоящий патриот" в соцсети Твиттер был опубликован в январе прошлого года. По истечении некоторого времени женщина из Горловки, которая на сегодняшний день проживает в Краматорске сообщила, что парня посадили на 10 лет за его проукраинский взгляд на оккупированной территории.

По ее словам, на данный момент что-либо сделать невозможно, но и смысла молчать об этом нет.

"Он просто любил свою страну и ненавидел собачью "республику", - написала она.

Однако женщина не теряет надежды на то, что парня обменяют на одного из боевиков так называемой "ДНР". Она отметила, что 10 лет это еще не предел, за такие "нарушения" и за любовь к Украине дают от 13 до 20 лет.

Напомним, в оккупированной Макеевке произошло зверское убийство 18-летнего парня "сотрудниками правоохранительных органов" прямо в "полицейском участке". По словам подруги убитого, у молодого парня был сломан нос, разорвана губа, переломан позвоночник и полностью синие пальцы. Девушка рассказала, что парня пытали для того, чтобы он признался в употреблении наркотиков, а также ему приписывали и другие преступления. Любимая девушка жестоко убитого подростка не теряет надежды на то, что убийцы парня будут наказаны.