Боевики сбили беспилотник ОБСЕ на Донбассе

За три последних дня БПЛА были обстреляны трижды.

В течение трех последних дней роSSийско-оккупационные войска трижды обстреляли беспилотники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ . При этом вблизи Миусинска, где боевики обустроили полигон, беспилотник СММ ОБСЕ был сбит.

Во всех этих случаях представители миссии были вынуждены покинуть указанные районы наблюдения, сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

По ее данным, наблюдателям миссии удалось задокументировать перемещения в этом районе колонны БМП в составе 10 единиц.

Напомним, за прошедшие сутки роSSийско-оккупационные войска провели 38 обстрелов позиций украинских военных на Донбассе. Ни один боец не пострадал.