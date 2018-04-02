На въезде в Киев установят 18-метровую статую княгини Ольги
Виталий Кличко вдохновился Берлином и Бременом.
18-метровый памятник княгине Ольге будет размещен на въезде в Киев с Житомирской трассы, заявил мэр столицы Виталий Кличко.
Как сообщается на сайте Кличко, мэр отметил, что на въездах в разные города мира установлены символы этих населенных пунктов: в Берлине - Медведь, в Бремене - большая скульптура Бременских музыкантов.
Но когда заезжаешь в Киев, видишь только небольшие таблички с надписью названия города, посетовал мэр.
"Поэтому мы решили установить въездные знаки с символами нашего города", - сказал Кличко.
Он напомнил, что в прошлом году уже установили новый знак на Бориспольском шоссе.
"Каждый, кто заезжает со стороны Борисполя, может увидеть 3-метровые буквы "Киев" и силуэт защитника нашего города - Архистратига Михаила", - сказал мэр.
Напомним, ранее Кличко хотел установить гигантский флагшток для государственного флага в центре Киева. Однако в конце февраля тендер на установку флагштока за 47,5 млн грн был отменен.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
02.04.2018 11:51
02.04.2018 12:10