На въезде в Киев установят 18-метровую статую княгини Ольги

Виталий Кличко вдохновился Берлином и Бременом.

18-метровый памятник княгине Ольге будет размещен на въезде в Киев с Житомирской трассы, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Как сообщается на сайте Кличко, мэр отметил, что на въездах в разные города мира установлены символы этих населенных пунктов: в Берлине - Медведь, в Бремене - большая скульптура Бременских музыкантов.

Но когда заезжаешь в Киев , видишь только небольшие таблички с надписью названия города, посетовал мэр.

"Поэтому мы решили установить въездные знаки с символами нашего города", - сказал Кличко.

Он напомнил, что в прошлом году уже установили новый знак на Бориспольском шоссе.

"Каждый, кто заезжает со стороны Борисполя, может увидеть 3-метровые буквы " Киев " и силуэт защитника нашего города - Архистратига Михаила", - сказал мэр.