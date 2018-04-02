Президентом Коста-Рики избран Карлос Альварадо

Бывший министр труда обещал решить побороть безработицу и нищету.

Новым президентом Коста-Рики стал бывший министр труда Карлос Альварадо, одержавший решительную победу на прошедшем в минувшее воскресенье втором туре выборов.

Он выступал кандидатом от правящей партии "Гражданское действие", за него проголосовали 60,74% избирателей, в то время как за его соперника и однофамильца - Фабрисио Альварадо - 39,26%, сообщает издание La Nacion.

Фабрисио Альварадо признал поражение и поздравил победителя.

В выборах приняли участие более 2 млн человек. В первом туре выборов, который состоялся 4 февраля, кандидат от оппозиции набрал 24,9% голосов, кандидат от правящей партии - 21,6%.

38-летний Карлос Альварадо стал 48-м и самым молодым президентом Коста-Рики. Он в своей предвыборной кампании обещал решить вопрос с безработицей, проблемы с безопасностью, нищетой и социальным неравенством, а также кризисом в дорожной инфраструктуре.

Глава государства в Коста-Рике избирается на четыре года, Карлос Альварадо вступит в должность 8 мая. Его предшественник, член партии "Гражданское действие" Луис Гильермо Солис занимал президентский пост с мая 2014 года.