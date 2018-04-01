В Пасхальном послании Папа Римский попросил мира для Украины

Понтифик упомянул все горячие точки планеты.

Папа Римский Франциск в Пасхальном послании Urbi et Orbi ("Городу и миру"), произнесенном в полдень, 1 апреля, с лоджии базилики Святого Петра, вознес молитву за мир в Украине.

Об этом сообщает Радио Ватикана.

"Плодов мира просим для Украины, чтобы укреплялись шаги в пользу согласия и были облегчены возможности для осуществления гуманитарных инициатив, в которых нуждается население", - сказал понтифик.

Также Папа попросил мира для Сирии."Сегодня мы просим плодов мира для всего мира, начиная от любимой и окровавленной Сирии, население которой истощено войной, которой не видно конца", - отметил Франциск.

Он пожелал, чтобы свет Христа просветил совесть политических и военных руководителей, чтобы без промедления положить конец войне и почтить гуманитарное право.

"Плодов примирения выпрашиваем для святой земли, которая также в эти дни изранена конфликтами, которые не щадят безоружных, для Йемена и всего Ближнего Востока, чтобы диалог и взаимное уважение перевесили деления и насилие", – добавил глава Католической церкви.

Кроме того, в своей проповеди он обратился и к тем частям Африканского континента, которые страдают от голода, местных конфликтов и терроризма, призвав не забывать о жертвах войны в Южном Судане, прежде всего, о детях. Для Корейского полуострова понтифик попросил "плодов диалога, чтобы переговоры, которые продолжаются, способствовали гармонии и примирению региона".

Напомним, Папа Римский в рождественском послании пожелал мира Украине.