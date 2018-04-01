Завтра в Украине начинается весенний призыв

Предполагается, что на прохождение военной службы отправят 15 190 человек.

Завтра в Украине начинается весенний призыв
Фото: mil.gov.ua

С завтрашнего дня, 2 апреля, и до конца мая в Украине продлится весенний призыв на срочную военную службу. Об этом сообщил заместитель начальника Генштаба ВСУ Артур Артеменко, передает Укринформ.

Согласно решению правительства, в апреле-мае в Вооруженные силы и другие воинские формирования Украины для прохождения срочной военной службы будет отправлено 15 190 человек. Из них в ВСУ - 8990 человек, Государственную специальную службу транспорта - 1000 человек, Госпогранслужбу - 1200 человек, Нацгвардию - 4000 человек.

"Призывные комиссии всех уровней начнут свою работу со 2 апреля и завершат ее 31 мая. 61,6 млн грн расходов на призыв планируется перечислить до 6 апреля во все комиссии", - сказал Артеменко.

15 февраля Президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы и сроках проведения очередных призывов.

Согласно документу, сроки проведения очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу в 2018 году назначены на апрель-май и октябрь-ноябрь.

Напомним, ранее в Харьковской области военкома задержали на $1 тыс. взятки.


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