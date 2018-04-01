37-летняя и 22-летняя женщины бежали от вооруженного конфликта.

Две гражданки Сирии попросили политического убежища в Украине в связи с военными действиями в их стране. Об этом 1 апреля, сообщили в Государственной пограничной службе.

Женщины обратились к пограничникам в пункте контроля "Харьков-Пассажирский".

"Во время осуществления пограничного контроля поезда сообщением "Москва-Харьков" две гражданки Сирии обратились к пограничникам с просьбой о предоставлении статуса беженцев в Украине", - говорится в сообщении.

37-летняя и 22-летняя женщины во время проведения с ними собеседования объяснили, что прибыли на территорию Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории Сирии и хотят получить статус беженцев в Украине.

После оформления соответствующих документов гражданок Сирии направили в Государственную миграционную службу в Харьковской области.

Напомним, ранее роSSийский курсант-пограничник попросил статус беженца в Украине.