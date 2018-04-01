Порошенко собирается пригласить премьера Греции в Мариуполь

"Мы договоримся, приедем с нашими греческими партнерами, посмотрим".

Президент Петр Порошенко собирается пригласить премьер-министра Греции Алексиса Ципраса посетить Мариуполь и места проживания греческой общины на Приазовье.

Об этом говорится на сайте главы государства.

"Мы договоримся, приедем с нашими греческими партнерами, посмотрим для того, чтобы греки вместе с нами начали несколько важных проектов и в образовании, и по строительству, и по поддержке церкви. И много других вещей, которые буду исходить от вас, и я буду это защищать", - заявил Порошенко во время общения с представителями греческой общины Мариуполя.

Город Мариуполь находится недалеко от линии соприкосновения, в январе 2015 года боевики обстреляли из "Градов" жилой квартал Мариуполя, в результате чего погибли 30 человек, еще 119 были ранены.

Напомним, что греки - второе по численности национальное меньшинство в Донецкой области после русских. По состоянию на 2001 год в регионе проживали 77,5 тысяч греков.