Порошенко собирается пригласить премьера Греции в Мариуполь
"Мы договоримся, приедем с нашими греческими партнерами, посмотрим".
Президент Петр Порошенко собирается пригласить премьер-министра Греции Алексиса Ципраса посетить Мариуполь и места проживания греческой общины на Приазовье.
Об этом говорится на сайте главы государства.
"Мы договоримся, приедем с нашими греческими партнерами, посмотрим для того, чтобы греки вместе с нами начали несколько важных проектов и в образовании, и по строительству, и по поддержке церкви. И много других вещей, которые буду исходить от вас, и я буду это защищать", - заявил Порошенко во время общения с представителями греческой общины Мариуполя.
Город Мариуполь находится недалеко от линии соприкосновения, в январе 2015 года боевики обстреляли из "Градов" жилой квартал Мариуполя, в результате чего погибли 30 человек, еще 119 были ранены.
Напомним, что греки - второе по численности национальное меньшинство в Донецкой области после русских. По состоянию на 2001 год в регионе проживали 77,5 тысяч греков.
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Политика
01.04.2018 11:47