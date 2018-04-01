У донецких главарей паника: силы АТО взяли в плен "языка", - СМИ
Главари так называемой "ДНР" заявили о том, что военнослужащие ВСУ "похитили" одного из сепаратистов в районе Горловки.
Вчера, 31 марта, спикер самопровозглашенной "ДНР" Эдуард Басурин сообщил о неком "похищении" одного из боевиков в районе оккупированной Горловки, передает Час Пик со ссылкой на сепаратистские СМИ.
По его словам, "лицами, тесно связанными с силами специальных операций ВСУ" был якобы "похищен" очередной боевик.
Более того, Басурин выразил надежду на то, что взятый в плен ВСУ защитник "русского мира" не станет болтать и сохранит "государственные" тайны "республики".
На данный момент официальной информации не поступало.
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Политика
01.04.2018 11:44