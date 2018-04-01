Боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе вчера
Двое украинских военных получили ранения.
За прошедшие сутки, 31 марта, боевики роSSийско-оккупационных войск продолжали срывать «пасхальное перемирие», осуществив 11 обстрелов позиций украинских защитников. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
На донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия противник четыре раза открывал огонь по украинским позициям вблизи Водяного. С крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстреляли защитников Павлополя. Кроме этого гранатометы и стрелковое оружие враг применил по защитниках Авдеевки и Марьинки.
На луганском направлении с 82 мм минометов, гранатометов и вооружения БМП оккупанты дважды вели огонь по украинским укреплениям в районе Катериновки.
Вследствие вражеского огня двое украинских военных получили ранения.
Напомним, со вчерашнего дня боевики сократили активность по сравнению с первым днем “перемирия”. Его объявили с 30 марта в связи с пасхальными праздниками.
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Политика
01.04.2018 11:47