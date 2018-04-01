Боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе вчера

Двое украинских военных получили ранения.

Боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе вчера
Фото: tsn.ua

За прошедшие сутки, 31 марта, боевики роSSийско-оккупационных войск продолжали срывать «пасхальное перемирие», осуществив 11 обстрелов позиций украинских защитников. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия противник четыре раза открывал огонь по украинским позициям вблизи Водяного. С крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстреляли защитников Павлополя. Кроме этого гранатометы и стрелковое оружие враг применил по защитниках Авдеевки и Марьинки.

На луганском направлении с 82 мм минометов, гранатометов и вооружения БМП оккупанты дважды вели огонь по украинским укреплениям в районе Катериновки.

Вследствие вражеского огня двое украинских военных получили ранения.

Напомним, со вчерашнего дня боевики сократили активность по сравнению с первым днем “перемирия”. Его объявили с 30 марта в связи с пасхальными праздниками.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Черкассах женщина вымогала от инспектора ГФС взятку за отказ от жалобыВ Черкассах женщина вымогала от инспектора ГФС взятку за отказ от жалобы
ЛаВРУН фюрера РФ объявил о зеркальной высылке дипломатов из РоSSииЛаВРУН фюрера РФ объявил о зеркальной высылке дипломатов из РоSSии
Лукашенко о торговых отношениях с РФ: Они решили нас наклонять постоянноЛукашенко о торговых отношениях с РФ: Они решили нас наклонять постоянно
Французский политик арестован за оправдание террориста, убившего полицейскогоФранцузский политик арестован за оправдание террориста, убившего полицейского
Войска США предотвратили столкновение с россиянами в СирииВойска США предотвратили столкновение с россиянами в Сирии
Блок рекламы


Похожие новости
10 апреля состоятся переговоры Порошенко и Меркель по миротворцам на Донбассе10 апреля состоятся переговоры Порошенко и Меркель по миротворцам на Донбассе
Боевики 32 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе за суткиБоевики 32 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе за сутки
Боевики нарушили "пасхальное" перемирие в первый день его объявленияБоевики нарушили "пасхальное" перемирие в первый день его объявления
За сутки боевики 57 раз обстреляли позиции ВСУ на ДонбассеЗа сутки боевики 57 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Путин не даст задний ход на Донбассе, - военный экспертПутин не даст задний ход на Донбассе, - военный эксперт
Боевики применили минометы под Павлополем и ШирокиноБоевики применили минометы под Павлополем и Широкино
На Донбассе пограничник пострадал от лазерного оружияНа Донбассе пограничник пострадал от лазерного оружия
На Донбассе от пули снайпера погиб 19-летний боец "Правого сектора"На Донбассе от пули снайпера погиб 19-летний боец "Правого сектора"
Украина призвала Совбез ООН к конкретным действиям по миссии на ДонбассеУкраина призвала Совбез ООН к конкретным действиям по миссии на Донбассе
Боевики "ЛДНР" используют новую тактику ведения боя: бойцы ВСУ рассказали подробностиБоевики "ЛДНР" используют новую тактику ведения боя: бойцы ВСУ рассказали подробности
Последние новости
Подгружаем последние новости