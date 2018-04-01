Депутаты из Германии снова собрались посетить аннексированный Крым

Прибытие делегации на оккупированный полуостров анонсировали на 19 апреля.

В аннексированном Крыму ожидают визита еще одной делегации из Германии в составе представителей партий "Левые" и "Альтернатива для Германии" (AfD).

Об этом пишут РИА "Новости" со ссылкой на заместителя председателя комитета так называемого "парламента" Крыма по межнациональным отношениям, председателя крымско-немецкой национально-культурной автономии Юрия Гемпеля.

"К нам приедут депутаты региональных парламентов от партии "Левые" и "Альтернатива для Германии". Кроме того, от партии "Альтернатива для Германии" будет несколько депутатов из бундестага. В делегацию также войдут немецкие бизнесмены", - заявил Гемпель.

По его словам, делегация примет участие в Ялтинском международном экономическом форуме, который пройдет 19-21 апреля.

"Еще четыре человека прибудут из Норвегии. Желающих принять участие в экономическом форуме граждан Германии и Норвегии гораздо больше, чем мы можем сегодня принять", - добавил он.

Гемпель отметил, что в делегацию войдут около 20 человек.

Напомним, в прошлый раз девять депутатов ФРГ приехали в оккупированный Крым 3 февраля.

В состав делегации входили депутаты от партии "Альтернатива для Германии" (AfD) из трех региональных парламентов страны Берлин, Бранденбург и Рейн-Вестфалия.

Тогда немецкие депутаты прилетели в Крым с территории РоSSии, нарушив таким образом украинское законодательство.

По факту визита прокуратура АРК открыла уголовное производство.