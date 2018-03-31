Лукашенко о торговых отношениях с РФ: Они решили нас наклонять постоянно

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Президент Беларуси Александр Лукашенко посоветовал производителям искать другие рынки сбыта в обход роSSийского.

Об этом он заявил во время рабочей поездки в Дзержинский район Минской области, сообщает «БЕЛТА«.

«Что касается экспорта, ищите другие рынки,» — заявил Лукашенко, комментируя запрет на поставки белорусской молочной продукции в РоSSию.

Также он сообщил, что планирует обсудить возникшую проблему во время личной встречи с Владимиром Путиным после инаугурации.

«Надо определяться. Если они решили нас наклонять постоянно непонятно за что, тогда будем искать свое счастье в другом месте. Поэтому ищите другие рынки. Нельзя на одном рынке все время сидеть,» — подчеркнул президент.

Беларусь, уверен он, должна видеть свои интересы и искать другие возможности в том случае, если проблема с экспортом продукции в РоSSию.

«Мы им плохого ничего не везем. Дай бог, как сами проверяющие говорят, чтобы в РоSSии было так, как в Беларуси. Поэтому будем определяться в этом году. Что ж мы доброе дело делаем и на коленях постоянно стоим», — заявил Лукашенко.


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