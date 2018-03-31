Лукашенко о торговых отношениях с РФ: Они решили нас наклонять постоянно

Президент Беларуси Александр Лукашенко посоветовал производителям искать другие рынки сбыта в обход роSSийского.

Об этом он заявил во время рабочей поездки в Дзержинский район Минской области, сообщает « БЕЛТА «.

«Что касается экспорта, ищите другие рынки,» — заявил Лукашенко, комментируя запрет на поставки белорусской молочной продукции в РоSSию.

Также он сообщил, что планирует обсудить возникшую проблему во время личной встречи с Владимиром Путиным после инаугурации.

«Надо определяться. Если они решили нас наклонять постоянно непонятно за что, тогда будем искать свое счастье в другом месте. Поэтому ищите другие рынки. Нельзя на одном рынке все время сидеть,» — подчеркнул президент.

Беларусь, уверен он, должна видеть свои интересы и искать другие возможности в том случае, если проблема с экспортом продукции в РоSSию.