В Stratfor назвали новую проблему для Путина

За прошедший год население РоSSийской Федерации стало более политически активным, и эта тенденция сохранится, так как внутренние проблемы Кремля продолжают усугубляться.

Об этом говорится в материале частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, который есть в распоряжении « Апострофа «.

Так, хотя обычно самые масштабные протесты в РоSSии координируют ключевые представители оппозиции, такие как Алексей Навальный, волна демонстраций после смертельного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово поднялась сама собой через социальные сети и местные СМИ .

«Все началось с нескольких сотен протестующих и дошло до десятков тысяч после высказываний роSSийских чиновников. Так, Тулеев (губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, — ред.) обозвал «бузотерами» демонстрантов, многие из которых были родственниками жертв. Другие высокопоставленные чиновники заявили, что члены семей погибших предпочитают привлекать внимание СМИ вместо того, чтобы скорбеть. Одна из чиновниц в Кемерово отличилась особо компрометирующим выпадом, мол, почему люди в панике, ведь дети умирают каждый день», — отмечают в Stratfor.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин не встречался с семьями погибших во время своей поездки в Кемерово. Его постановочная фотография в больнице позже вызвала бурную реакцию в интернете.

«Избегание родственников и постановочные фото являются распространенными методами Кремля, когда речь идет о внутренних трагедиях и, как правило, имеют желаемый эффект в успокоении протестов. Однако на этот раз они только подогрели общественное возмущение», — говорится в материале.

Отмечается, что демонстрации, организовавшиеся спонтанно в 20 городах, и 15 тысяч протестующих в Москве, включая много детей и молодежи, смогли собраться без получения официальных разрешений городских властей.

«Теперь вопрос заключается в том, перерастет ли кемеровская трагедия в более масштабное движение. Если да, то это добавит Путину внутренних проблем — вдобавок к застойной экономике, волнениям по экологическим и экономическим вопросам, непопулярным планам по повышению налогов и борьбе между элитами. Столкнувшись со всеми этими проблемами сразу, президент, переизбранный всего пару недель назад, может провалить свой четвертый срок», — подытожили в Stratfor.