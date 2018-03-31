Посла Франции вызвали в МИД Италии из-за пограничного инцидента

Французские жандармы провели операцию на территории Италии.

Италия заявила протест Франции в связи с пятничным инцидентом, когда пять вооруженных французских жандармов ворвались на территорию центра помощи мигрантам Rainbow4Africa в итальянском городе Бардонеккья и заставили одного из них сдать мочу на анализ.

Как сообщает BBC, французский посол был вызван в министерство иностранных дел Италии для дачи пояснений.

Многие итальянские политики восприняли это происшествие как грубое нарушение итальянского суверенитета.

Французское правительство отреагировало заявлением, в котором говорится, что полицейские получили разрешение на операцию. По оперативным данным жандармов, нигериец с итальянским резидентством, за которым они пришли в мигрантский центр, подозревается в перевозке наркотиков. Доступ в Бардонеккья, по мнению французской стороны, был возможен в рамках межгосударственного соглашения.

Бардонеккья - первая остановка скоростного поезда из Парижа в Милан на территории Италии.