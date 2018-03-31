Посла Франции вызвали в МИД Италии из-за пограничного инцидента

Французские жандармы провели операцию на территории Италии.

Посла Франции вызвали в МИД Италии из-за пограничного инцидента
Фото: rubberslippersinitaly.wordpress.com

Италия заявила протест Франции в связи с пятничным инцидентом, когда пять вооруженных французских жандармов ворвались на территорию центра помощи мигрантам Rainbow4Africa в итальянском городе Бардонеккья и заставили одного из них сдать мочу на анализ.

Как сообщает BBC, французский посол был вызван в министерство иностранных дел Италии для дачи пояснений.

Многие итальянские политики восприняли это происшествие как грубое нарушение итальянского суверенитета.

Французское правительство отреагировало заявлением, в котором говорится, что полицейские получили разрешение на операцию. По оперативным данным жандармов, нигериец с итальянским резидентством, за которым они пришли в мигрантский центр, подозревается в перевозке наркотиков. Доступ в Бардонеккья, по мнению французской стороны, был возможен в рамках межгосударственного соглашения.

Бардонеккья - первая остановка скоростного поезда из Парижа в Милан на территории Италии.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Черкассах женщина вымогала от инспектора ГФС взятку за отказ от жалобыВ Черкассах женщина вымогала от инспектора ГФС взятку за отказ от жалобы
ЛаВРУН фюрера РФ объявил о зеркальной высылке дипломатов из РоSSииЛаВРУН фюрера РФ объявил о зеркальной высылке дипломатов из РоSSии
Французский политик арестован за оправдание террориста, убившего полицейскогоФранцузский политик арестован за оправдание террориста, убившего полицейского
Войска США предотвратили столкновение с россиянами в СирииВойска США предотвратили столкновение с россиянами в Сирии
В "ДНР" боевики открыто "кроют матом" Захарченко: подробностиВ "ДНР" боевики открыто "кроют матом" Захарченко: подробности
Блок рекламы


Похожие новости
Беглый азербайджанский журналист тяжело ранен во ФранцииБеглый азербайджанский журналист тяжело ранен во Франции
Из-за НАБУ Минобороны понесло убытки в 362 млн гривен при закупке топлива, - ПавловскийИз-за НАБУ Минобороны понесло убытки в 362 млн гривен при закупке топлива, - Павловский
Прокурор САП по "делу Мартыненко" из-за заангажированности получил выговор, - пресс-служба экс-депутатаПрокурор САП по "делу Мартыненко" из-за заангажированности получил выговор, - пресс-служба экс-депутата
Пятая страна ЕС отозвала посла из РоSSииПятая страна ЕС отозвала посла из РоSSии
Четвертая страна ЕС отзывает посла из РоSSииЧетвертая страна ЕС отзывает посла из РоSSии
Словакия отзывает посла в РоSSии для консультацийСловакия отзывает посла в РоSSии для консультаций
Люксембург отзывает своего посла в РоSSии для консультацийЛюксембург отзывает своего посла в РоSSии для консультаций
Болгария отзывает своего посла в Москве для консультаций по делу СкрипаляБолгария отзывает своего посла в Москве для консультаций по делу Скрипаля
Климкин не полетел на дебаты Совбеза ООН из-за болезниКлимкин не полетел на дебаты Совбеза ООН из-за болезни
Заседание суда по делу Януковича не состоялось из-за неявки адвокатовЗаседание суда по делу Януковича не состоялось из-за неявки адвокатов
Последние новости
Подгружаем последние новости