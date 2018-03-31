Миллионер Котвицкий из "Народного фронта" показал доходы

Он задекларировал 195,8 млн гривен дохода и 260 млн гривен наличных средств.

Миллионер Котвицкий из "Народного фронта" показал доходы
Фото: facebook.com/Игорь Котвицкий

Депутат Верховной Рады от фракции "Народный фронт" Игорь Котвицкий задекларировал 195,8 млн гривен доходов и 260 млн гривен наличных средств за 2017 год.

В декларации Котвицкого указано, что 252 тыс. гривен его доходов составила депутатская зарплата, 170 тыс. гривен - обеспечение депутатской деятельности, 4 млн гривен - доход от отчуждения Range Rover 2014 года выпуска, 7,6 млн гривен - проценты от вклада в Государственном Ощадном банке, 5,6 млн гривен - в Сбербанке, 25 млн гривен - частичное возвращение займа, а 150,7 млн гривен - дивиденды.

Наличными он также задекларировал 1,1 млн долларов и 340 тыс. евро, 14 млн гривен активов в драгоценных (банковских) металлах, на счету в "Альфа-банке" (Украина) - 19 млн гривен, в Сбербанке - 501 тыс. евро и 2,5 млн долларов, а в Ощадбанке - 8 млн долларов (в 2016 году - 5,3 млн долларов).

В собственности депутата находится 3 квартиры и 3 гаража в Киеве и Харькове, также он пользуется квартирой, 2 жилыми домами и 2 гаражами, а также 3 общественными приемными.

Депутат владеет прицепом и квадроциклом SSV Commander LTD 2013 года выпуска, пользуется автомобилем Brabus B63-620 2014 года и арендует Toyota Land Cruiser 200 2016 года выпуска.

В разделе "Финансовые обязательства" Котвицкий указал, что в 2007 году получил от Наримана Хаялиева (в 2013 году был заместителем мэра Симферополя) 11 млн долларов.

Также он задекларировал 23 млн гривен одолженных третьим лицам средств, право требования на 5,5 млн гривен и 107 млн гривен возвратной финансовой помощи.

В 2017 году Котвицкий предоставил 112 млн гривен займа, а также уплатил 13 млн гривен налогов и сборов.

Котвицкий является конечным бенефициаром компаний "Кисет", "Сахалинское-1" (добыча природного газа), "Инвестор-Атика", "Сахалинское" и "Актив Газ Ресурсы".


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