Ляшко задекларировал 20,6 млн гривен доходов

Лидер Радикальной партии - гривневый мультимиллионер.

Ляшко задекларировал 20,6 млн гривен доходов
Фото: Сергей Нужненко

Председатель фракции Радикальной партии в Верховной Раде Олег Ляшко задекларировал 20,6 млн гривен доходов и 484 тыс. долларов наличных средств за 2017 год.

Об этом говорится в его декларации.

259,3 тыс. гривен дохода составила зарплата, 252,8 тыс. гривен - обеспечение депутатской деятельности, 1,8 млн гривен - проценты от вкладов в Государственном Ощадном банке и банке "Аркада" (Киев), 571 тыс. гривен - выигрыш в букмекерской конторе "Фаворит спорт", 1,9 млн гривен - доход от предоставления имущества в аренду от бывшего нардепа Александра Рыженкова, а 15,9 млн гривен - доход от отчуждения недвижимости от того же Рыженкова..

Наличными депутат задекларировал 484 тыс. долларов (в 2016 году - 30 тыс. долларов), 70 тыс. евро и 839 тыс. гривен (в 2016 году - 400 тыс. гривен), на счетах в Ощадбанке - 4,4 млн гривен (в 2016 году - 391 тыс. гривен) и 713 тыс. долларов.

В 2017 году Ляшко приобрел жилой дом (357,1 кв. м) и земучасток (6 539 кв. м) в Козине (Киевская область).

В собственности парламентария также находятся 6 земельных участков (общей площадью 12,6 тыс. кв. м), квартира (95,5 кв. м) и офис в Киеве (183 кв. м).

Кроме того, Ляшко арендует часть жилого дома (75,4 кв. м) в Козине у Аллы Савицкой.

В декларации за 2016 год были еще квартира (367,2 кв. м) и гараж в Киеве, в декларации за 2017 год их нет.

У Ляшко есть автомобиль Toyota Prado 2004 года выпуска, а в 2017 году он начал арендовать Toyota Land Cruiser 200 2013 года выпуска.

Гражданская жена Росита задекларировала 559 тыс. гривен дохода от продажи автомобиля Mazda СХ-5 2014 года выпуска. При этом в 2017 году она приобрела Mercedes-Benz GLE 250 2017 года выпуска (стоимость в декларации не указана).

Она задекларировала 15 тыс. долларов, 209 тыс. гривен и 20 тыс. евро наличных средств, дачный дом (296 кв. м) и земучасток (605 кв. м) в Киеве.

Также она бесплатно пользуется летней кухней - достройкой (61,3 кв. м) в Бориспольском районе Киевской области


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