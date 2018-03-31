Генпрокурор Луценко с женой задекларировали 5,7 млн гривен дохода

Зарплата Юрия Луценко - 1,3 млн гривен, Ирины Луценко - 240 тысяч гривен.

Генеральный прокурор Юрий Луценко и его жена Ирина Луценко, которая представляет президента Украины в Верховной Раде, в 2017 году получили 5,7 млн гривен дохода на двоих.

Об этом говорится в декларации генпрокурора.

Зарплата Юрия Луценко составила 1,3 млн гривен, зарплата Ирины Луценко - 240 тысяч гривен. При этом депутат продала автомобиль Mercedes-Benz GL 500 2014 года выпуска за 1,9 млн гривен (взамен она приобрела Mercedes-Benz GLS 350D 2017 года выпуска за 2,4 млн гривен) и получила 1,1 млн гривен от сдачи имущества в аренду.

Супруги Луценко задекларировали по 289 тысяч гривен в виде подарка от сына Александра. Речь идет о поездке семьи Луценко на Сейшельские острова.

На банковских счетах и наличными они держат 3,56 млн гривен, 273 тыс. долларов и 64 тыс. евро.

Напомним, по информации журналистов программы "Схемы", в начале 2018 года семья генпрокурора в течение восьми дней отдыхала на Сейшелах, где арендовала три виллы. По подсчетам журналистов, отдых мог стоить более 50 тыс. евро. Луценко заявил, что сумма намного меньше - $20 тысяч.