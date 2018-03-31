Генпрокурор Луценко с женой задекларировали 5,7 млн гривен дохода

Зарплата Юрия Луценко - 1,3 млн гривен, Ирины Луценко - 240 тысяч гривен.

Генпрокурор Луценко с женой задекларировали 5,7 млн гривен дохода
Фото: Макс Требухов

Генеральный прокурор Юрий Луценко и его жена Ирина Луценко, которая представляет президента Украины в Верховной Раде, в 2017 году получили 5,7 млн гривен дохода на двоих.

Об этом говорится в декларации генпрокурора.

Зарплата Юрия Луценко составила 1,3 млн гривен, зарплата Ирины Луценко - 240 тысяч гривен. При этом депутат продала автомобиль Mercedes-Benz GL 500 2014 года выпуска за 1,9 млн гривен (взамен она приобрела Mercedes-Benz GLS 350D 2017 года выпуска за 2,4 млн гривен) и получила 1,1 млн гривен от сдачи имущества в аренду.

Супруги Луценко задекларировали по 289 тысяч гривен в виде подарка от сына Александра. Речь идет о поездке семьи Луценко на Сейшельские острова.

На банковских счетах и наличными они держат 3,56 млн гривен, 273 тыс. долларов и 64 тыс. евро.

Напомним, по информации журналистов программы "Схемы", в начале 2018 года семья генпрокурора в течение восьми дней отдыхала на Сейшелах, где арендовала три виллы. По подсчетам журналистов, отдых мог стоить более 50 тыс. евро. Луценко заявил, что сумма намного меньше - $20 тысяч.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Черкассах женщина вымогала от инспектора ГФС взятку за отказ от жалобыВ Черкассах женщина вымогала от инспектора ГФС взятку за отказ от жалобы
ЛаВРУН фюрера РФ объявил о зеркальной высылке дипломатов из РоSSииЛаВРУН фюрера РФ объявил о зеркальной высылке дипломатов из РоSSии
Французский политик арестован за оправдание террориста, убившего полицейскогоФранцузский политик арестован за оправдание террориста, убившего полицейского
Войска США предотвратили столкновение с россиянами в СирииВойска США предотвратили столкновение с россиянами в Сирии
В "ДНР" боевики открыто "кроют матом" Захарченко: подробностиВ "ДНР" боевики открыто "кроют матом" Захарченко: подробности
Блок рекламы


Похожие новости
Ляшко задекларировал 20,6 млн гривен доходовЛяшко задекларировал 20,6 млн гривен доходов
Турчинов задекларировал 2,6 млн гривен доходов за 2017 годТурчинов задекларировал 2,6 млн гривен доходов за 2017 год
В 2017 Порошенко пожертвовал 200 млн гривен на армию и благотворительностьВ 2017 Порошенко пожертвовал 200 млн гривен на армию и благотворительность
Глава ЦПК Шабунин заработал 843 тыс. гривен в 2017 годуГлава ЦПК Шабунин заработал 843 тыс. гривен в 2017 году
Луценко инициировал отставку ХолодницкогоЛуценко инициировал отставку Холодницкого
У жителя Днепра, подозреваемого в связях с "ДНР", изъяли 5,5 млн гривенУ жителя Днепра, подозреваемого в связях с "ДНР", изъяли 5,5 млн гривен
Из-за НАБУ Минобороны понесло убытки в 362 млн гривен при закупке топлива, - ПавловскийИз-за НАБУ Минобороны понесло убытки в 362 млн гривен при закупке топлива, - Павловский
Луценко: изменения в УПК парализовали правоохранительную системуЛуценко: изменения в УПК парализовали правоохранительную систему
Луценко признал, что прослушку Холодницкого организовали ГПУ и НАБУЛуценко признал, что прослушку Холодницкого организовали ГПУ и НАБУ
Теракт Савченко и Рубана планировался как начало наступления РФ, - Луценко
Последние новости
Подгружаем последние новости