"Нацкорпус" сорвал тренинг о работе психолога с ЛГБТ в Полтаве

15 человек ворвались в помещение и порвали материалы тренинга.

"Нацкорпус" сорвал тренинг о работе психолога с ЛГБТ в Полтаве
Фото: facebook.com/nationalcorps.poltava

31 февраля в Полтаве представители "Национального корпуса" сорвали тренинг "Особенности работы психолога с представителями ЛГБТ-сообщества", который проходил в одной из местных гостиниц.

Издание "Полтавщина" сообщает, что тренинг проводила организация "Родительская инициатива ТЕРГО". Подобные мероприятия проходят в рамках учебной тренинговой программы организации Freedom House. Цель программы - усилить движение за права ЛГБТ в Украине и обучить активистов, поддерживающих эти права.

"Примерно 15 человек ворвались утром, в начале тренинга. Мы позвонили в полицию. Пока ехала полиция, они успели порвать материалы - наши сертификаты, которые мы выдаем участникам, блокноты для заметок, вели себя грубо, отбирали телефоны, потому что активисты пытались их снять. Полиция вывела этих скандалистов", - рассказала "Громадскому радио" руководитель ТЕРГО Елена Глоба.

На странице полтавского "Нацкорпуса" тренинг назвали "шабашем радикальных либералов".

"Мы не разрешим признание идеологии ЛГБТ. "Национальный корпус" выступает за традиционные семейные ценности и считает такие мероприятия циничным игнорированием волеизъявления большинства граждан. Украинцы имеют право противостоять угрозам, которые ведут к утверждению либеральной диктатуры в украинском обществе. Мы строим здоровую нацию", - цитирует националистов издание.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Черкассах женщина вымогала от инспектора ГФС взятку за отказ от жалобыВ Черкассах женщина вымогала от инспектора ГФС взятку за отказ от жалобы
ЛаВРУН фюрера РФ объявил о зеркальной высылке дипломатов из РоSSииЛаВРУН фюрера РФ объявил о зеркальной высылке дипломатов из РоSSии
Французский политик арестован за оправдание террориста, убившего полицейскогоФранцузский политик арестован за оправдание террориста, убившего полицейского
Войска США предотвратили столкновение с россиянами в СирииВойска США предотвратили столкновение с россиянами в Сирии
В "ДНР" боевики открыто "кроют матом" Захарченко: подробностиВ "ДНР" боевики открыто "кроют матом" Захарченко: подробности
Блок рекламы


Похожие новости
Обстрел сорвал очередную попытку разведения сил у Станицы ЛуганскойОбстрел сорвал очередную попытку разведения сил у Станицы Луганской
Поправки Лозового приведут к коллапсу в работе правоохранительной системы, - юристПоправки Лозового приведут к коллапсу в работе правоохранительной системы, - юрист
Казахским министрам запретили говорить на русском языке на работеКазахским министрам запретили говорить на русском языке на работе
КНДР сорвала встречу с вице-президентом США за два часа до ее начала, - ReutersКНДР сорвала встречу с вице-президентом США за два часа до ее начала, - Reuters
Полиция возбудила дело о препятствовании работе журналистов "5 канала" на Майдане
В Харькове националисты сорвали лекцию, посвященную ЛГБТВ Харькове националисты сорвали лекцию, посвященную ЛГБТ
Адвокаты сорвали заседание суда по делу ЯнуковичаАдвокаты сорвали заседание суда по делу Януковича
Мэр Одессы больше месяца не появляется на работеМэр Одессы больше месяца не появляется на работе
Члены "С14" сорвали ежегодную акцию антифашистов в КиевеЧлены "С14" сорвали ежегодную акцию антифашистов в Киеве
США настаивают на более экономной работе ООНСША настаивают на более экономной работе ООН
Последние новости
Подгружаем последние новости