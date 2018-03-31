"Нацкорпус" сорвал тренинг о работе психолога с ЛГБТ в Полтаве

15 человек ворвались в помещение и порвали материалы тренинга.

31 февраля в Полтаве представители "Национального корпуса" сорвали тренинг "Особенности работы психолога с представителями ЛГБТ-сообщества", который проходил в одной из местных гостиниц.

Издание "Полтавщина" сообщает, что тренинг проводила организация "Родительская инициатива ТЕРГО". Подобные мероприятия проходят в рамках учебной тренинговой программы организации Freedom House. Цель программы - усилить движение за права ЛГБТ в Украине и обучить активистов, поддерживающих эти права.

"Примерно 15 человек ворвались утром, в начале тренинга. Мы позвонили в полицию. Пока ехала полиция, они успели порвать материалы - наши сертификаты, которые мы выдаем участникам, блокноты для заметок, вели себя грубо, отбирали телефоны, потому что активисты пытались их снять. Полиция вывела этих скандалистов", - рассказала "Громадскому радио" руководитель ТЕРГО Елена Глоба.

На странице полтавского "Нацкорпуса" тренинг назвали "шабашем радикальных либералов".

"Мы не разрешим признание идеологии ЛГБТ. "Национальный корпус" выступает за традиционные семейные ценности и считает такие мероприятия циничным игнорированием волеизъявления большинства граждан. Украинцы имеют право противостоять угрозам, которые ведут к утверждению либеральной диктатуры в украинском обществе. Мы строим здоровую нацию", - цитирует националистов издание.