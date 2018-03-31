В РоSSии арестовали миллиардера Зиявудина Магомедова

Его обвинили в хищении денег из бюджета.

Тверской районный суд Москвы в субботу, 31 марта, арестовал владельца группы "Сумма", миллиардера Зиявудина Магомедова.

Об этом пишет "Медиазона".

Он вместе с братом Магомедом Магомедовым (президент Ночной хоккейной лиги) и Артуром Максидовым (гендиректор входящей в группу "Сумма" компании "Интэкс") был задержан по уголовному делу о хищении более 2 млрд рублей (около 35 млн долларов) из бюджета.

Состояние Магомедов издание Forbes оценивает в 1,4 миллиарда долларов. Как отмечает "Медуза", его холдингу принадлежат самые разнообразные активы: от НовороSSийского морского торгового порта (через него переваливается значительная часть роSSийской нефти, идущей на экспорт) до «Объединенной зерновой компании» и «Якутской топливно-энергетической компании». Также Магомедов владеет частью венчурного фонда, который вкладывается в проект сверхскоростного поезда Hyperloop One.

Резкий рост благосостояния Магомедова произошел во время президентства Дмитрия Медведева.

Напомним, в 2014 году в РоSSии отправили под домашний арест миллиардера Владимира Евтушенкова. Он вышел на свободу после того, как у него отобрали нефтяную компанию "Башнефть".