В РоSSии арестовали миллиардера Зиявудина Магомедова
Его обвинили в хищении денег из бюджета.
Тверской районный суд Москвы в субботу, 31 марта, арестовал владельца группы "Сумма", миллиардера Зиявудина Магомедова.
Об этом пишет "Медиазона".
Он вместе с братом Магомедом Магомедовым (президент Ночной хоккейной лиги) и Артуром Максидовым (гендиректор входящей в группу "Сумма" компании "Интэкс") был задержан по уголовному делу о хищении более 2 млрд рублей (около 35 млн долларов) из бюджета.
Состояние Магомедов издание Forbes оценивает в 1,4 миллиарда долларов. Как отмечает "Медуза", его холдингу принадлежат самые разнообразные активы: от НовороSSийского морского торгового порта (через него переваливается значительная часть роSSийской нефти, идущей на экспорт) до «Объединенной зерновой компании» и «Якутской топливно-энергетической компании». Также Магомедов владеет частью венчурного фонда, который вкладывается в проект сверхскоростного поезда Hyperloop One.
Резкий рост благосостояния Магомедова произошел во время президентства Дмитрия Медведева.
Напомним, в 2014 году в РоSSии отправили под домашний арест миллиардера Владимира Евтушенкова. Он вышел на свободу после того, как у него отобрали нефтяную компанию "Башнефть".
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