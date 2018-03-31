Великобритания рассматривает запрос РФ на доступ к Юлии Скрипаль
Недавно она пришла в сознание.
Британское правительство рассматривает запрос посольства РоSSии в Лондоне о доступе к Юлии Скрипаль, которая пришла в сознание после отравления нервно-паралитическим веществом в Солсбери. Об этом сообщает Reuters.
"Мы рассматриваем запросы на доступ консульских работников в соответствии с нашими обязательствами по международному и внутреннему праву, включая права и пожелания Юлия Скрипаль", - заявила представительница Министерства иностранных дел Великобритании в Лондоне.
Напомним, недавно врачи в госпитале Солсбери сообщили, что Юлия Скрипаль хорошо отреагировала на лечение, но продолжает получать экспертную клиническую помощь 24 часа в сутки.
Юлия Скрипаль уже может общаться, а также начала самостоятельно есть и пить в больнице.
Британские власти считают, что Юлия Скрипаль может дать ценные показания в расследовании отравления ее и ее отца.
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31.03.2018 13:10