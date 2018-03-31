Минкульт намерен добиваться санкций в отношении музейников Крыма
38 картин Айвазовского в 2016 году перевезли в РоSSию.
Министерство культуры Украины начало подготовку предложений по применению санкций к директорам и должностным лицам крымских музеев, причастных к перемещению культурных ценностей через государственную границу Украины. Об этом сообщает Радио Свобода.
«Использование музейных предметов государственной части Музейного фонда Украины, хранящихся в музейных учреждениях Автономной Республики Крым и городе Севастополе для экспонирования на выставочных проектах за пределами Украины незаконно», - говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что после аннексии Крыма «потеряна связь с учреждениями культуры, расположенными на территории полуострова», но Минкульту удалось собрать информацию о некоторых фактах перемещения картин из аннексированного полуострова на территорию соседней РоSSии.
По факту перемещения в 2016 году из Крыма в РоSSию 38 картин из коллекции Национальной картинной галереи имени. И. К. Айвазовского было открыто уголовное производство по статье 356 УК Украины (самоуправство), отметили в украинском Минкульте.
После аннексии Крыма РоSSия приняла под свою юрисдикцию все объекты культурного и исторического значения на территории Крыма. Украина настаивает на принадлежности памятников украинскому народу и просит принять их под защиту ЮНЕСКО.
Напомним, ранее суд амнистировал сотрудниц мариупольского музея, отдавших 52 картины в Крым.
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31.03.2018 12:01