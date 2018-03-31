Холодницкий заявляет, что его склоняли работать против НАБУ

Руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что его склоняли к сотрудничеству против Национального антикоррупционного бюро.

Об этом он заявил на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос о том, как проходило в последнее время сотрудничество между его ведомством, Генпрокуратурой и НАБУ, сообщает корреспондент Укринформа .

“Скажу так: когда мне негласно предложили работать против НАБУ, я отказался. К сожалению, детективы НАБУ таким предложением относительно САП воспользовались. Когда были такие информации, я говорил, что САП этим заниматься не будет, и считаю, что делал правильно», — отметил Холодницкий.

На вопрос о том, кто именно предлагал ему такое сотрудничество, Холодницкий только ответил, что к подобному сотрудничеству его склонить не удастся.

“Я не буду работать ни на какие структуры. Все, кто меня склоняли или будут склонять — не выйдет. Я не буду работать ни на какие структуры и не буду выполнять указания, которые не отвечают закону», — заявил он.