Торговое представительство РоSSии в Лондоне назвали "шпионским логовом" и намерены его закрыть

Британские СМИ называют его одной из четырех "баз" Кремля в стране.

Правительство Великобритании рассматривает возможность закрытия роSSийского торгового представительства. Об этом сообщает “Немецкая волна” со ссылкой на британские издания The Telegraph и Daily Mail.

Торговое представительство РФ , расположенное в районе Хайгейт на севере Лондона, считают в правительстве Великобритании "шпионским логовом", пишет The Telegraph со ссылкой на информированный источник.

Помимо торговой миссии у Кремля есть еще три основные "базы" в Великобритании: посольство, генеральное консульство и загородная недвижимость в прилегающих к Лондону графствах, отмечают издания.

Напомним, отношения между Москвой и Лондоном обострились после того, как в начале марта в британском Солсбери были обнаружены без сознания экс-агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон считает, что их отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом военного назначения "Новичок", разработанным в СССР .