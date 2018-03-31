Торговое представительство РоSSии в Лондоне назвали "шпионским логовом" и намерены его закрыть

Британские СМИ называют его одной из четырех "баз" Кремля в стране.

Торговое представительство РоSSии в Лондоне назвали "шпионским логовом" и намерены его закрыть
Фото: http://rustrade.org.uk

Правительство Великобритании рассматривает возможность закрытия роSSийского торгового представительства. Об этом сообщает “Немецкая волна” со ссылкой на британские издания The Telegraph и Daily Mail.

Торговое представительство РФ, расположенное в районе Хайгейт на севере Лондона, считают в правительстве Великобритании "шпионским логовом", пишет The Telegraph со ссылкой на информированный источник.

Помимо торговой миссии у Кремля есть еще три основные "базы" в Великобритании: посольство, генеральное консульство и загородная недвижимость в прилегающих к Лондону графствах, отмечают издания.

Напомним, отношения между Москвой и Лондоном обострились после того, как в начале марта в британском Солсбери были обнаружены без сознания экс-агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон считает, что их отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом военного назначения "Новичок", разработанным в СССР.

Великобритания выслала 23 роSSийских дипломата, вслед за ней дипработников РФ выдворили еще из 29 стран мира. 30 марта Москва оповестила послов ряда стран об ответной высылке дипломатов.


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