США рекомендуют отменить “карательный закон” об е-декларировании для общественных активистов

Госдеп считает это давлением на гражданское общество.

Государственный департамент США призвал украинское руководство отменить требование об е-декларировании для активистов и членов неправительственных организаций. Официальный Вашингтон считает это давлением на гражданское общество, которое борется за прозрачность управления в Украине, передает Укринформ.

"Соединенные Штаты настоятельно рекомендуют руководству Украины отменить законодательство, которое требует декларирования активов для представителей гражданского общества, а также международных представителей наблюдательных советов государственных предприятий", - отмечается в заявлении, обнародованном в пятницу Государственным департаментом США .

Система декларирования активов в Украине "должна обеспечивать ответственность государственных служащих и не создавать ненужных неудобств и давления на гражданское общество", подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

"Этот карательный закон касается тех самых людей, которые стремятся повысить прозрачность и подотчетность в Украине, выполняя обещания Евромайдана и стремления украинского народа к демократической стране, руководствующейся верховенством закона", - отмечается в заявлении Госдепа США .

"Мы призываем правительство Украины срочно отменить требования декларирования имущества в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, и одновременно обеспечить временную амнистию для тех (активистов. – ред.), кто не подаст декларации до установленного срока", - отметили в Госдепе США .

Напомним, поправки к закону об электронном декларировании, согласно которым члены общественных антикоррупционных организаций обязаны отчитываться о доходах, были приняты Радой 23 марта 2017 года 268 голосами. Рада пробовала их отменить, но за это проголосовали лишь 46 депутатов при минимально необходимых 226.