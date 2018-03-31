Разминирование Донбасса будет стоить больше 800 млн долларов, - МинВОТ

В министерстве считают необходимым создать специальный орган, который будет заниматься этим вопросом.

Расходы на разминирование всего Донбасса могут превысить 800 млн долларов. Такое мнение высказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш в эфире Радио Свобода.

"Предварительные оценки по разминированию. Хорватия по площади где-то 50 тысяч квадратных километров. За 20 лет Хорватия потратила чуть больше 800 млн долларов на разминирование своей территории, разминирование для развития, чтобы там можно было пахать, сеять, строить", - сказал министр.

Он уточнил, что это приблизительные цифры, полную оценку можно будет сделать после освобождения оккупированных территорий Донбасса.

По мнению Черныша, необходимо создать орган под эгидой правительства, который будет координировать все мероприятия, связанные с разминированием и осторожным обращением с боеприпасами.

"Разминирование - это не только уничтожение мин или остатков боеприпасов. В зоне боевых действий живет несколько сотен тысяч населения. Эти люди должны быть обучены безопасно обращаться с боеприпасами, чтобы не подрываться, нужно маркировать территорию ... Это настолько большой комплекс проблем, на который не обращают внимания ", - отметил министр.

Напомним, ранее специалисты заявляли, что на разминирование Донбасса нужно 10-15 лет и этот процесс будет стоить Украине не один миллиард долларов.