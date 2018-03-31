Порошенко назвал защитников "Северного потока - 2" сообщниками Москвы
Глава государства считает строительство трубопровода серьезной опасностью для Украины.
Сторонники строительства трубопровода "Северный поток - 2" являются "сообщниками РоSSии в ее гибридной войне".
Такое мнение президент Украины Петр Порошенко выразил в интервью изданию медиагруппы Funke, которое будет опубликовано в субботу, 31 марта, пишет "Немецкая волна".
Строительство "Северного потока - 2" является "серьезной опасностью" для Украины, уверен украинский президент.
С одной стороны, по словам главы государства, Киев ежегодно будет терять по два млрд долларов пошлин, которые Киев взимал за транзит роSSийского газа в Европу. С другой стороны, роSSийский концерн "Газпром", вероятно, уменьшит объемы поставок газа в Украину и таким образом "ослабит" его.
Для РоSSии "Северный поток - 2" - это "инструмент политического давления", подчеркнул Порошенко.
Также глава государства считает, что дело об отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Великобритании будет иметь последствия для проведения трубопровода, который должен соединить РоSSию и Германию.
Напомним, ранее Германия дала все разрешения на строительство газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря.
Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РоSSии через Балтийское море в Германию.
Среди противников проекта Польша, страны Балтии и Дания. Они утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
31.03.2018 10:51