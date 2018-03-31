Порошенко назвал защитников "Северного потока - 2" сообщниками Москвы

Глава государства считает строительство трубопровода серьезной опасностью для Украины.

Сторонники строительства трубопровода "Северный поток - 2" являются "сообщниками РоSSии в ее гибридной войне".

Такое мнение президент Украины Петр Порошенко выразил в интервью изданию медиагруппы Funke, которое будет опубликовано в субботу, 31 марта, пишет "Немецкая волна".

Строительство "Северного потока - 2" является "серьезной опасностью" для Украины, уверен украинский президент.

С одной стороны, по словам главы государства, Киев ежегодно будет терять по два млрд долларов пошлин, которые Киев взимал за транзит роSSийского газа в Европу. С другой стороны, роSSийский концерн "Газпром", вероятно, уменьшит объемы поставок газа в Украину и таким образом "ослабит" его.

Для РоSSии "Северный поток - 2" - это "инструмент политического давления", подчеркнул Порошенко.

Также глава государства считает, что дело об отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Великобритании будет иметь последствия для проведения трубопровода, который должен соединить РоSSию и Германию.

Напомним, ранее Германия дала все разрешения на строительство газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря.

Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РоSSии через Балтийское море в Германию.