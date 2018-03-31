Боевики 32 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе за сутки

Один военный погиб, четверо получили ранения.

Боевики 32 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе за сутки
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки, 30 марта, роSSийско-оккупационные войска продолжали срывать «пасхальное перемирие», установленного на линии разграничения сторон с полуночи 30 марта, осуществив 32 обстрелы позиций украинских защитников. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На донецком направлении с 82 мм минометов, гранатометов и противотанковой управляемой ракеты противник обстрелял украинские укрепления вблизи Талаковки, гранатометы применил в районе Опытного, Верхнеторецкого, Богдановки, шахты Бутовка, Лебединского и Широкино.

Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и зенитной установки обстреляли украинские укрепления в Водяном, а из крупнокалиберных пулеметов - окрестности Павлополя и Пищевика.

Кроме этого из стрелкового оружия огонь вели по защитниках Павлополя, Авдеевки, Опытного, Богдановки, Новотроицкого, Каменки, Марьинки, Пищевика и Песков.

На луганском направлении из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по опорным пунктам украинских защитников в районе Луганского. Также гранатометы враг применил неподалеку Катериновки.

Во время выполнения боевых задач один украинский военнослужащий погиб. Четверо воинов получили ранения.

Напомним, вчера по состоянию на 18:00 боевики 16 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе.


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