Боевики 32 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе за сутки
Один военный погиб, четверо получили ранения.
За прошедшие сутки, 30 марта, роSSийско-оккупационные войска продолжали срывать «пасхальное перемирие», установленного на линии разграничения сторон с полуночи 30 марта, осуществив 32 обстрелы позиций украинских защитников. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
На донецком направлении с 82 мм минометов, гранатометов и противотанковой управляемой ракеты противник обстрелял украинские укрепления вблизи Талаковки, гранатометы применил в районе Опытного, Верхнеторецкого, Богдановки, шахты Бутовка, Лебединского и Широкино.
Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и зенитной установки обстреляли украинские укрепления в Водяном, а из крупнокалиберных пулеметов - окрестности Павлополя и Пищевика.
Кроме этого из стрелкового оружия огонь вели по защитниках Павлополя, Авдеевки, Опытного, Богдановки, Новотроицкого, Каменки, Марьинки, Пищевика и Песков.
На луганском направлении из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по опорным пунктам украинских защитников в районе Луганского. Также гранатометы враг применил неподалеку Катериновки.
Во время выполнения боевых задач один украинский военнослужащий погиб. Четверо воинов получили ранения.
Напомним, вчера по состоянию на 18:00 боевики 16 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе.
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Политика
31.03.2018 10:50